На окупованих територіях Луганської та Донецької областей агітували за отримання російських паспортів протягом 2 років і вже склали списки бажаючих.

Про це розказав представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський у коментарі телеканалу "112 Україна".

"У мене є така інформація від партнерських правозахисних організацій, з якими співпрацює офіс з приводу моніторингу порушень прав на окупованих територіях, що на сьогодні списки людей, які бажають отримати паспорти, сформовані. Вони після травневих свят активно почнуть видачу цих паспортів, все це прогнозовано, вони до цього готувалися", - заявив він.

"Це чіткий сценарій. Окупаційні адміністрації, які працюють у Луганській та Донецькій областях, до цього підготовлені, і цей указ є для них сигналом, щоб вони починали працювати. Інформація є у правозахисників, що такі списки складені і людей запрошували, щоб вони писали заяви попередні, що вони бажають отримати ці паспорти. Ці заяви віддавалися представникам окупаційних адміністрацій", - додав Лисянський.

Він зазначив, що на окупованих територіях агітація з приводу видачі російських паспортів проводилася протягом 2 років.

"У громадян України, які вимушені проживати на окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях, потреби в отриманні паспорта РФ немає. Якщо б вона була, вони б агітаційну кампанію не проводили, а просто пороздавали. А так вони вимушені витрачати кошти та ресурси, щоб провести цю кампанію, щоб люди захотіли отримувати ці паспорти. Коли почнеться активна фаза видачі паспортів, я вважаю, що це буде елемент тиску, як це було на минулорічних псевдовиборах", - заявив він.

Читайте також: "Початок анексії, удар по Зеленському чи пошук мігрантів: що стоїть за рішенням Путіна щодо Донбасу".

Нагадаємо: