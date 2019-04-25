Лисянський: В ОРДЛО вже склали списки для отримання російських паспортів

529 переглядів
Четвер, 25 квітня 2019, 01:53

На окупованих територіях Луганської та Донецької областей агітували за отримання російських паспортів протягом 2 років і вже склали списки бажаючих.

Про це розказав представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський у коментарі телеканалу "112 Україна". 

"У мене є така інформація від партнерських правозахисних організацій, з якими співпрацює офіс з приводу моніторингу порушень прав на окупованих територіях, що на сьогодні списки людей, які бажають отримати паспорти, сформовані. Вони після травневих свят активно почнуть видачу цих паспортів, все це прогнозовано, вони до цього готувалися", - заявив він.

"Це чіткий сценарій. Окупаційні адміністрації, які працюють у Луганській та Донецькій областях, до цього підготовлені, і цей указ є для них сигналом, щоб вони починали працювати. Інформація є у правозахисників, що такі списки складені і людей запрошували, щоб вони писали заяви попередні, що вони бажають отримати ці паспорти. Ці заяви віддавалися представникам окупаційних адміністрацій", - додав Лисянський.

Він зазначив, що на окупованих територіях агітація з приводу видачі російських паспортів проводилася протягом 2 років.

"У громадян України, які вимушені проживати на окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях, потреби в отриманні паспорта РФ немає. Якщо б вона була, вони б агітаційну кампанію не проводили, а просто пороздавали. А так вони вимушені витрачати кошти та ресурси, щоб провести цю кампанію, щоб люди захотіли отримувати ці паспорти. Коли почнеться активна фаза видачі паспортів, я вважаю, що це буде елемент тиску, як це було на минулорічних псевдовиборах", - заявив він.

Читайте також: "Початок анексії, удар по Зеленському чи пошук мігрантів: що стоїть за рішенням Путіна щодо Донбасу".

Нагадаємо:

  • 24 квітня Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ОРДЛО паспорт громадянство Росія
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Волкер назвав підривом Мінських угод рішення Росії про паспорти 24 квітня 2019, 23:05
Жителі ОРДЛО зможуть отримати паспорт РФ без відмови від українського — МВС Росії 24 квітня 2019, 22:55
Посол Франції: роздача паспортів РФ суперечить Мінським угодам 24 квітня 2019, 21:41
Усі новини
Головні новини
ГПУ вже не підозрює Мангера у вбивстві Гандзюк – ЗМІ
Радбез ООН збереться на засідання через "паспортний указ" Путіна
У Зеленського прокоментували указ про видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО
Турчинов: Путін створює привід застосувати армію проти України
Усі новини
психологія

7 способів, які допоможуть вам стати стійкішими психологічно

Фото

14 дитячих майданчиків, з якими щось не так

посміхніться!

Фотожаби ЗЕ!перемоги

дослідження

Нервові клітини відновлюються