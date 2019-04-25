На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей агитировали за получение российских паспортов в течение 2 лет и уже составили списки желающих.

Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в комментарии телеканалу "112 Украина".

"У меня есть такая информация от партнерских правозащитных организаций, с которыми сотрудничает офис по поводу мониторинга нарушений прав на оккупированных территориях, на сегодня списки людей, желающих получить паспорта, сформированы. Они после майских праздников активно начнут выдачу этих паспортов, все это прогнозируемо, они к этому готовились", - заявил он.

"Это четкий сценарий. Оккупационные администрации, которые работают в Луганской и Донецкой областях, к этому подготовлены, и этот указ является для них сигналом, чтобы они начинали работать. Информация у правозащитников, такие списки составлены и людей приглашали, чтобы они писали заявления предварительные, что они хотят получить эти паспорта. Эти заявления отдавались представителям оккупационных администраций", - добавил Лисянский.

Он отметил, что на оккупированных территориях агитация по поводу выдачи российских паспортов проводилась в течение 2 лет.

"У граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, потребности в получении паспорта РФ нет. Если бы она была, они бы агитационную кампанию не проводили, а просто раздали. А так они вынуждены тратить средства и ресурсы, чтобы провести эту кампанию, чтобы люди захотели получать эти паспорта. Когда начнется активная фаза выдачи паспортов, я считаю, что это будет элемент давления, как это было на прошлогодних псевдовыборах", - заявил он.

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Напомним: