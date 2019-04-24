Радбез ООН збереться на засідання через "паспортний указ" Путіна

Рада Безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити указ президента РФ Володимира Путіна про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Про це розповів речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає "Укрінформ".

"Засідання Радбезу ООН скликане на вимогу України та відбудеться у четвер о 15:00 за Нью-Йорком", - повідомив Ніколенко.

Український дипломат додав, що рішення РФ порушує Статут ООН, резолюцію РБ 2202 (2015) про схвалення Комплексу заходів із імплементації Мінських домовленостей, за яку голосувала й Росія, та власне самі домовленості.

"Ми вдячні делегації Німеччини, яка нині головує у Раді Безпеки, та іншим партнерам України за оперативну реакцію на наш запит", - додав він.

За київським часом, засідання почнеться о 22:00.

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