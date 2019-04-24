Радбез ООН збереться на засідання через "паспортний указ" Путіна
Рада Безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити указ президента РФ Володимира Путіна про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
Про це розповів речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає "Укрінформ".
"Засідання Радбезу ООН скликане на вимогу України та відбудеться у четвер о 15:00 за Нью-Йорком", - повідомив Ніколенко.
Український дипломат додав, що рішення РФ порушує Статут ООН, резолюцію РБ 2202 (2015) про схвалення Комплексу заходів із імплементації Мінських домовленостей, за яку голосувала й Росія, та власне самі домовленості.
"Ми вдячні делегації Німеччини, яка нині головує у Раді Безпеки, та іншим партнерам України за оперативну реакцію на наш запит", - додав він.
За київським часом, засідання почнеться о 22:00.
Нагадаємо:
- 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
- Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
- Петро Порошенко заявив, що незаконна видача паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії там.
- У Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.
- Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.
- За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.
- Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
- В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.