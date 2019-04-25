Держдеп засудив рішення РФ видавати паспорти жителям ОРДЛО

Сполучені Штати засуджують рішення президента РФ Володимира Путіна про прискорене надання російського громадянства українцям, які проживають в контрольованій Росією східній Україні.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

"Росія за допомогою цієї вкрай провокаційної акції підсилює нападки на суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в заяві.

У Держдепі підкреслили, що рішення Путіна створює серйозну перешкоду для реалізації Мінських угод і реінтеграції регіону. Там нагадали, що Мінські угоди, підписані Росією, вимагають повного відновлення контролю українського уряду над східною Україною.

У зовнішньополітичному відомстві США відзначили, що це відбулося всього через три дні після того, як український народ обрав Володимира Зеленського наступним президентом України.

"Обраний президент Зеленський неодноразово висловлював свою готовність серйозно взаємодіяти з Росією для виконання Мінських угод і припинення конфлікту на сході України, в результаті якого загинуло близько 13 000 осіб. Тепер Росія повинна вирішити, чи хоче вона продовжувати ескалацію напруженості або виконувати свої мінські зобов'язання", - сказано в заяві Держдепу.

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