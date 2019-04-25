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Госдеп осудил решение РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО

Четверг, 25 апреля 2019, 04:39

Соединенные Штаты осуждают решение президента РФ Владимира Путина об ускоренном предоставлении российского гражданства украинцам, проживающим в контролируемой Россией восточной Украине.

Об этом идет речь в заявлении Государственного департамента США.

"Россия с помощью этой крайне провокационной акции усиливает нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что решение Путина создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции региона. Там напомнили, что Минские соглашения, подписанные Россией, требуют полного восстановления контроля украинского правительства над восточной Украиной.

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что это произошло всего через три дня после того, как украинский народ избрал Владимира Зеленского следующим президентом Украины.

"Избранный президент Зеленский неоднократно выражал свою готовность серьезно взаимодействовать с Россией для выполнения Минских соглашений и прекращения конфликта на востоке Украины, в результате которого погибло около 13 000 человек. Теперь Россия должна решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или выполнять свои минские обязательства", - сказано в заявлении Госдепа.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОгражданствопаспорт СШАРосcия
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