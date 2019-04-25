Deutsche Bank передає слідству документи про позики компанії Трампа
Deutsche Bank почав передавати слідчим документи, пов'язані з фінансами президента США Дональда Трампа.
Про це пише DW.
Як повідомили агентство AFP і телеканал CNN з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з ситуацією, ряд матеріалів отримано прокуратурою штату Нью-Йорк. Банк зберігає прихильність до співробітництва в рамках розслідування, заявив представник фінансового інституту.
Нагадаємо:
- Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США вивчає угоди з нерухомістю, пов'язані з Росією і іншими іноземними інтересами, в тому числі позики Deutsche Bank компанії Трампа.
- Офіс генерального прокурора Нью-Йорка вимагає від Deutsche Bank і Investors Bank записи, що стосуються фінансування проектів компанії Trump Organization. Слідство цікавлять документи про заявки на кредити та інші фінансові операції пов'язані з готелем Trump International Hotel у Вашингтоні, готелем Trump National Doral в Майамі, готелем Trump International Hotel і Trump Tower в Чикаго.
- За даними ЗМІ, компанія президента США Дональда Трампа хотіла передати президенту Росії Володимиру Путіну пентхаус в хмарочосі Trump Tower, який планувалося побудувати в Москві.
- Deutsche Bank AG відмовив у кредиті Trump Organization в період президентської кампанії в США.
- Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему з відмивання грошей, що отримала назву "глобальна пральня". Російський криміналітет зі зв’язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Оборот коштів за цією схемою міг становити 80 млрд дол, вважають слідчі.
- В січні 2017 року банк оштрафували в США на 425 млн дол за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. В результаті цих операцій в 2011-2015 роках з Росії були виведені близько 10 млрд дол. Британська влада оштрафувала банк у тій самій справі на 163 млн фунтів (213 млн дол).
- Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
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