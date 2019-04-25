Deutsche Bank передає слідству документи про позики компанії Трампа

Deutsche Bank почав передавати слідчим документи, пов'язані з фінансами президента США Дональда Трампа.

Про це пише DW.

Як повідомили агентство AFP і телеканал CNN з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з ситуацією, ряд матеріалів отримано прокуратурою штату Нью-Йорк. Банк зберігає прихильність до співробітництва в рамках розслідування, заявив представник фінансового інституту.

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