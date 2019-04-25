Deutsche Bank передает следствию документы о займах компании Трампа

Deutsche Bank начал передавать следователям документы, связанные с финансами президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет DW.

Как сообщили агентство AFP и телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией, ряд материалов получен прокуратурой штата Нью-Йорк. Банк сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках проводимого расследования, заявил представитель финансового института.

Напомним: