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Deutsche Bank передает следствию документы о займах компании Трампа

Четверг, 25 апреля 2019, 07:11

Deutsche Bank начал передавать следователям документы, связанные с финансами президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет DW.

Как сообщили агентство AFP и телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией, ряд материалов получен прокуратурой штата Нью-Йорк. Банк сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках проводимого расследования, заявил представитель финансового института.

Напомним:

  • Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США изучает сделки с недвижимостью, связанные с Россией и другими иностранными интересами, в том числе ссуды Deutsche Bank компании Трампа.
  • В марте офис генерального прокурора Нью-Йорка потребовал от Deutsche Bank и Investors Bank записи, касающиеся финансирования проектов компании Trump Organization. Следствие интересуют документы о заявках на кредиты и другие финансовые операции связанные с  гостиницей Trump International Hotel в Вашингтоне, готелем Trump National Doral в Майами, готелем Trump International Hotel и Trump Tower в Чикаго.
  • По данным СМИ, компания президента США Дональда Трампа хотела передать президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower, который планировалось построить в Москве.
  • Deutsche Bank AG отказал в кредите Trump Organization в период президентской кампании в США.
  • Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег, получившую название "глобальная прачечная". Российский криминалитет со связями с Кремлем и ФСБ использовал схему между 2010 и 2014 годами для перемещения денег в западную финансовую систему. Оборот средств по этой схеме мог составить $80 млрд, считают следователи.
  • В январе 2017 года банк оштрафовали в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций в 2011-2015 годах из России были выведены около $10 млрд. Британские власти оштрафовали банк по тому же делу на 163 млн фунтов ($213 млн).
  • Deutsche Bank также может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение. 

Темы: ТрампГермания
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