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Рада готує заяву до світу через указ Путіна про паспорти РФ для ОРДЛО

Четвер, 25 квітня 2019, 10:39

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до народних депутатів із закликом розробити і ухвалити у четвер заяву до міжнародних партнерів і парламентів через указ президента РФ Володимира Путіна про видачу російських паспортів громадянам України, які проживають на окупованих територіях.

Про це вона сказала з трибуни парламенту у четвер.

За її словами, Путін як завжди користується перехідним періодом і послабленням української влади.

"Чому це рішення є небезпечним? У першу чергу тому, що Путін робить ставку на осетинський сценарій замороженого конфлікту, але у будь-який час може розпочати повномасштабний наступ під егідою захисту громадян Російської Федерації", - сказала Геращенко.

Вона зазначила, що 24 квітня відбулося засідання Мінської групи ,де вперше українська і російська делегації не змогли домовитися про пасхальне перемир'я.

"Російська сторона категорично відмовилася взяти на себе відповідальність за дотримання тиші на Донбасі під час пасхальних свят. Ми бачимо наскільки небезпечна ситуація, оскільки ворог готовий використовувати перехідний період і слабкість держави", - сказала нардеп.

Вона звернулася до колег і закликом протягом дня розробити і ухвалити звернення від парламенту до партнерів з країн світу, до парламентів і міжпарламентських асамблей.

"Тому що вже вчора наш посол Дмитро Кулеба у Раді Європи заявив про порушення і міжнародного права і українського законодавства цим рішенням з боку керівництва  РФ. На комітеті міністрів Ради ЄС президент ПАРЄ у своїх прикінцевих коментарях повністю проігнорував цю заяву", - заявила Геращенко.

Вона наголосила, що наразі реваншистські настрої можуть серйозно бити по міжнародним позиціям України у світі і саме тому слід ухвалити парламентське звернення, яке мають підписати всі голови фракції і спікер парламенту.

Читайте також: "Початок анексії, удар по Зеленському чи пошук мігрантів: що стоїть за рішенням Путіна щодо Донбасу".

Нагадаємо:

  • 24 квітня Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Яна Міланова, УП
Теми: Верховна РадаРосіяПутінгромадянствоДонбас
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