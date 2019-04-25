Рада готовит заявление к миру из-за указа Путина о паспортах РФ для ОРДЛО
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к народным депутатам с призывом разработать и принять в четверг заявление к международным партнерам и парламентам из-за указа президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях.
Об этом она сказала с трибуны парламента в четверг.
По ее словам, Путин всегда пользуется переходным периодом и ослаблением украинской власти.
"Почему это решение является опасным? В первую очередь потому, что Путин делает ставку на осетинский сценарий замороженного конфликта, но в любое время может начать полномасштабное наступление под эгидой защиты граждан Российской Федерации", - сказала Геращенко.
Она отметила, что 24 апреля состоялось заседание Минской группы, где впервые украинская и российская делегации не смогли договориться о пасхальном перемирии.
"Российская сторона категорически отказалась взять на себя ответственность за соблюдение тишины на Донбассе во время пасхальных праздников. Мы видим насколько опасна ситуация, поскольку враг готов использовать переходный период и слабость государства", - сказала нардеп.
Она обратилась к коллегам с призывом в течение дня разработать и принять обращение от парламента к партнерам из стран мира, к парламентам и межпарламентским ассамблеям.
"Потому что уже вчера наш посол Дмитрий Кулеба в Совете Европы заявил о нарушениях и международного права и украинского законодательства этим решением со стороны руководства РФ. На комитете министров Совета ЕС президент ПАСЕ в своих заключительных комментариях полностью проигнорировал это заявление", - заявила Геращенко.
Она подчеркнула, что сейчас реваншистские настроения могут серьезно бить по международным позициям Украины в мире и именно поэтому следует принять парламентское обращение, должны подписать все главы фракции и спикер парламента.
Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
- Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"