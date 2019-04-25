Рада готовит заявление к миру из-за указа Путина о паспортах РФ для ОРДЛО

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Четверг, 25 апреля 2019, 10:39

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к народным депутатам с призывом разработать и принять в четверг заявление к международным партнерам и парламентам из-за указа президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях.

Об этом она сказала с трибуны парламента в четверг.

По ее словам, Путин всегда пользуется переходным периодом и ослаблением украинской власти.

"Почему это решение является опасным? В первую очередь потому, что Путин делает ставку на осетинский сценарий замороженного конфликта, но в любое время может начать полномасштабное наступление под эгидой защиты граждан Российской Федерации", - сказала Геращенко.

Она отметила, что 24 апреля состоялось заседание Минской группы, где впервые украинская и российская делегации не смогли договориться о пасхальном перемирии.

"Российская сторона категорически отказалась взять на себя ответственность за соблюдение тишины на Донбассе во время пасхальных праздников. Мы видим насколько опасна ситуация, поскольку враг готов использовать переходный период и слабость государства", - сказала нардеп.

Она обратилась к коллегам с призывом в течение дня разработать и принять обращение от парламента к партнерам из стран мира, к парламентам и межпарламентским ассамблеям.

"Потому что уже вчера наш посол Дмитрий Кулеба в Совете Европы заявил о нарушениях и международного права и украинского законодательства этим решением со стороны руководства РФ. На комитете министров Совета ЕС президент ПАСЕ в своих заключительных комментариях полностью проигнорировал это заявление", - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что сейчас реваншистские настроения могут серьезно бить по международным позициям Украины в мире и именно поэтому следует принять парламентское обращение, должны подписать все главы фракции и спикер парламента.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.

Яна Миланова, УП

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Темы: Верховная Рада Росcия Путин гражданство Донбасс
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