Кононенка допитали в НАБУ
Соратник президента Петра Порошенка і заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро, щоб поговорити про масштабну енергетичну аферу.
Про це 25 квітня з-під будівлі НАБУ повідомляє "Радіо Свобода".
Відзначається, що Кононенко прибув до бюро без адвокатів.
Він не відповів на питання, чи впізнав на аудіозаписах, оприлюднених "Схемами" в розслідуванні "П. дав. добро", свій голос.
"Я зараз запрошений на співбесіду", – заявив Кононенко перед допитом і пообіцяв дати коментар після його завершення.
«Я зараз запрошений на співбесіду», – заявив Кононенко журналістам перед допитом і пообіцяв надати коментарі після його завершення pic.twitter.com/eqMTv1cTh4— Схеми (@cxemu) 25 квітня 2019 р.
Водночас, вийшовши із НАБУ, Кононенко відмовився коментувати ситуацію і порадив звернутися до його прес-служби.
24 квітня стало відомо, що Кононенка викликають на допит у НАБУ у четвер.
Нагадаємо:
- 11 квітня Національне антикорупційне бюро викликало на допитсоратника президента і заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка та бізнесменів Григорія й Ігоря Суркісів, дата допиту не уточнювалась.
- Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю соратника президента Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.
- Для верифікації телефонних розмов "Схеми" передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо у Денвері, створеного за підтримки Міністерства юстиції США.
- Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат: показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією, високі.
- На записах Крючков, Кононенко, брати Суркіси та нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький обговорювали, зокрема, способи отримання і збереження контролю над "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго", а також розподіл між учасниками схеми значних сум готівки.
- НАБУ проводить досудове розслідування, вбачаючи, що Крючков та інші особи завдали збитки державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"