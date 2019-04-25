Кононенка допитали в НАБУ

Соратник президента Петра Порошенка і заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро, щоб поговорити про масштабну енергетичну аферу.

Про це 25 квітня з-під будівлі НАБУ повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що Кононенко прибув до бюро без адвокатів.

Він не відповів на питання, чи впізнав на аудіозаписах, оприлюднених "Схемами" в розслідуванні "П. дав. добро", свій голос.

"Я зараз запрошений на співбесіду", – заявив Кононенко перед допитом і пообіцяв дати коментар після його завершення.

«Я зараз запрошений на співбесіду», – заявив Кононенко журналістам перед допитом і пообіцяв надати коментарі після його завершення pic.twitter.com/eqMTv1cTh4 — Схеми (@cxemu) 25 квітня 2019 р.

Водночас, вийшовши із НАБУ, Кононенко відмовився коментувати ситуацію і порадив звернутися до його прес-служби.

24 квітня стало відомо, що Кононенка викликають на допит у НАБУ у четвер.

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