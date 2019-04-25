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Кононенка допитали в НАБУ

Четвер, 25 квітня 2019, 11:59

Соратник президента Петра Порошенка і заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро, щоб поговорити про масштабну енергетичну аферу.

Про це 25 квітня з-під будівлі НАБУ повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що Кононенко прибув до бюро без адвокатів.

Він не відповів на питання, чи впізнав на аудіозаписах, оприлюднених "Схемами" в розслідуванні "П. дав. добро", свій голос.

 

"Я зараз запрошений на співбесіду", – заявив Кононенко перед допитом і пообіцяв дати коментар після його завершення.

Водночас, вийшовши із НАБУ, Кононенко відмовився коментувати ситуацію і порадив звернутися до його прес-служби.

 

24 квітня стало відомо, що Кононенка викликають на допит у НАБУ у четвер.

Нагадаємо:

  • 11 квітня Національне антикорупційне бюро викликало на допитсоратника президента і заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка та бізнесменів Григорія й Ігоря Суркісів, дата допиту не уточнювалась.
  • Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю соратника президента Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.
  • Для верифікації телефонних розмов "Схеми" передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо у Денвері, створеного за підтримки Міністерства юстиції США.
  • Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат: показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією, високі.
  • На записах Крючков, Кононенко, брати Суркіси та нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький обговорювали, зокрема, способи отримання і збереження контролю над "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго", а також розподіл між учасниками схеми значних сум готівки.
  • НАБУ проводить досудове розслідування, вбачаючи, що Крючков та інші особи завдали збитки державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

"Українська правда" в Threads

Теми: КононенкоНАБУБППдопит
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