Кононенко допросили в НАБУ

Соратник президента Петра Порошенко и заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы поговорить о масштабной энергетической афере.

Об этом 25 апреля из-под здания НАБУ сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Кононенко прибыл в бюро без адвокатов.

Он не ответил на вопрос, узнал ли на аудиозаписях, обнародованных "Схемами" в расследовании "П.дал.Добро", свой голос.

"Я сейчас приглашен на собеседование", - заявил Кононенко перед допросом и пообещал дать комментарий после его завершения.

«Я зараз запрошений на співбесіду», – заявив Кононенко журналістам перед допитом і пообіцяв надати коментарі після його завершення pic.twitter.com/eqMTv1cTh4 — Схеми (@cxemu) 25 квітня 2019 р.

В то же время, выйдя из НАБУ, Кононенко отказался комментировать ситуацию и посоветовал обратиться к его пресс-службе.

24 апреля стало известно, что Кононенко вызывают на допрос в НАБУ в четверг.

Напомним: