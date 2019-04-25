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Кононенко допросили в НАБУ

Четверг, 25 апреля 2019, 11:59

Соратник президента Петра Порошенко и заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы поговорить о масштабной энергетической афере.

Об этом 25 апреля из-под здания НАБУ сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Кононенко прибыл в бюро без адвокатов.

 

Он не ответил на вопрос, узнал ли на аудиозаписях, обнародованных "Схемами" в расследовании "П.дал.Добро", свой голос.

"Я сейчас приглашен на собеседование", - заявил Кононенко перед допросом и пообещал дать комментарий после его завершения.

В то же время, выйдя из НАБУ, Кононенко отказался комментировать ситуацию и посоветовал обратиться к его пресс-службе.

 

24 апреля стало известно, что Кононенко вызывают на допрос в НАБУ в четверг.

Напомним:

  • 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Дата допроса не уточнялась.
  • Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.
  • Для верификации телефонных разговоров "Схемы" передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз – научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.
  • Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.
  • На записях Крючков, Кононенко, братья Суркисы и нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий обсуждали, в частности, способы получения и сохранения контроля над "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм налички.
  • НАБУ проводит досудебное расследование, усматривая, что Крючков и другие лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КононенкоНАБУБППдопрос
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