Кононенко допросили в НАБУ
Соратник президента Петра Порошенко и заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы поговорить о масштабной энергетической афере.
Об этом 25 апреля из-под здания НАБУ сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что Кононенко прибыл в бюро без адвокатов.
Он не ответил на вопрос, узнал ли на аудиозаписях, обнародованных "Схемами" в расследовании "П.дал.Добро", свой голос.
"Я сейчас приглашен на собеседование", - заявил Кононенко перед допросом и пообещал дать комментарий после его завершения.
«Я зараз запрошений на співбесіду», – заявив Кононенко журналістам перед допитом і пообіцяв надати коментарі після його завершення pic.twitter.com/eqMTv1cTh4— Схеми (@cxemu) 25 квітня 2019 р.
В то же время, выйдя из НАБУ, Кононенко отказался комментировать ситуацию и посоветовал обратиться к его пресс-службе.
24 апреля стало известно, что Кононенко вызывают на допрос в НАБУ в четверг.
Напомним:
- 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Дата допроса не уточнялась.
- Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.
- Для верификации телефонных разговоров "Схемы" передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз – научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.
- Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.
- На записях Крючков, Кононенко, братья Суркисы и нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий обсуждали, в частности, способы получения и сохранения контроля над "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм налички.
- НАБУ проводит досудебное расследование, усматривая, что Крючков и другие лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.
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