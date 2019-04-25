Вілкул каже, що заблокував закон про мову

Заступник голови фракції "Опозиційний блок", нардеп Олександр Вілкул заявляє, що вніс у Верховну Раду постанову, яка блокує підписання щойно ухваленого парламентом закону про мову.

Про це він повідомив у Facebook.

"Подав у Раду проект постанови, яка блокує підписання мовного закону. Таким чином, ні спікер парламенту А. Парубій, ні Президент П. Порошенко не можуть підписати цей закон. Відповідно, цей закон не може набути чинності", - стверджує депутат.

За його словами, законопроект він підготував разом з колегою по фракції Вадимом Новинським.

"Ми діяли чітко відповідно до законодавства України. Проект постанови поданий відразу після голосування. Питання - чи піде Парубій (Андрій, спікер Ради - УП) на порушення законодавства, підписавши цей закон, без розгляду нашого проекту постанови", - питає нардеп.

Він підкреслив, що мовний закон "провокаційний", порушує Конституцію і "суперечить європейським нормам права".

Колишній соратник Вілкула народний депутат Юрій Бойко заявив, що оскаржить новий закон в Конституційному суді.

"Є перелік статей, які були порушені, коли розглядався цей законопроект, і ми будемо звертатися до Конституційного суду. Ми вже підготували подання. Я впевнений, що суд повинен скасувати цей каральний закон. Це дозволить уникнути дискримінації частини наших громадян, частини українців", – цитує Бойка сайт його нинішньої політичної сили "Опозиційна платформа – За життя".

За його словами, нардепи від "Платформи" теж зареєстрували проект постанови про скасування рішення Ради про прийняття мовного законопроекту.

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