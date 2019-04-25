Вилкул утверждает, что заблокировал закон о языке

Замглавы фракции "Оппозиционный блок", нардеп Александр Вилкул заявляет, что внес в Верховную Раду постановление, которое блокирует подписание только что принятого парламентом закона о языке.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Подал в Раду проект постановления, которое блокирует подписание языкового закона. Таким образом, ни спикер парламента А. Парубий, ни Президент П. Порошенко не могут подписать этот закон", - пишет депутат.

По его словам, законопроект он подготовил вместе с коллегой по фракции Вадимом Новинским.

"Мы действовали четко в соответствии с законодательством Украины. Проект постановления подан сразу после голосования. Вопрос - пойдет ли Парубий (Андрей, спикер Рады - УП) на нарушение законодательства, подписав этот закон, без рассмотрения нашего проекта постановления", - спрашивает нардеп.

Он подчеркнул, что языковой закон "провокационный", нарушает Конституцию и "противоречит европейским нормам права".

Бывший соратник Вилкула народный депутат Юрий Бойко заявил, что обжалует новый закон в Конституционном суде.

"Есть перечень статей, которые были нарушены, когда рассматривался этот законопроект, и мы будем обращаться в Конституционный Суд. Мы уже подготовили конституционное представление. Я уверен, что суд должен отменить этот карательный закон. Это позволит избежать дискриминации части наших граждан, части украинцев", - цитирует Бойко сайт его нынешней политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По его словам, нардепы от "Платформы" тоже зарегистрировали проект постановления об отмене решения Рады о принятии языкового законопроекта.

Напомним: