"Суд" збільшив термін політв’язню Балуху, вчинивши жорсткіше, ніж хотів прокурор

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Четвер, 25 квітня 2019, 14:35

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму ухвалив рішення, яке продовжує час перебування в колонії політв'язня Володимира Балуха.

Таке рішення "суддя" Любов Дяченко ухвалила 24 квітня, повідомляє Кримська правозахисна група.

Зазначається, що місцева "прокуратура" просила скасувати попередню постанову того ж "Верховного суду", яким Балуху врахували час його домашнього арешту як частину присудженого терміну в колонії.

Російські правоохоронці просили перерахувати термін ув'язнення і для цього передати справу на новий апеляційний розгляд.

Однак, за словами адвоката, "суддя" оголосила "абсолютно несподіване і таке, що суперечить російському законодавству, рішення".

"Вона ухвалила рішення про погіршення становища активіста, а саме, постановила не зараховувати час, проведений ним у СІЗО, як день за півтора", – кажуть правозахисники.

За їхніми словами, російське законодавство чітко говорить, що час тримання особи під вартою зараховується в строк позбавлення волі з розрахунку один день за півтора дня відбування покарання у виправній колонії загального режиму.

"Суддя вирішила вважати цей термін як день за день, а значить, тим самим продовжуючи час знаходження в колонії. Більш того, суддя ухвалила це рішення, навіть не відправляючи справу в апеляцію, як того просив прокурор", – зазначають активісти.

Сам Балух брав участь у засіданні "суду" відеозв'язком.

За словами захисника, він виглядав дуже виснаженим і був вкрай обурений рішенням.

Мотивація "суду" буде зрозуміла, коли адвокат отримає на руки рішення.

Правозахисники називають його грубою помилкою. Якщо її не виправлять, захист оскаржуватиме рішення.

Нагадаємо:

  • ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
  • Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: через прапор України, який майорів на подвір'ї його дому.
  • Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.
  • У січні 2018 року його засудили до 3 років і 5 місяців.
  • 5 липня 2018 року Балуха також визнали винним у нібито побитті начальника ізолятору тимчасового тримання та засудили до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.
  • У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок Балуху та скоротив термін на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
  • У березні 2019 року політв'язня перевели до колонії у Тверській області РФ.

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