"Суд" збільшив термін політв’язню Балуху, вчинивши жорсткіше, ніж хотів прокурор
Підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму ухвалив рішення, яке продовжує час перебування в колонії політв'язня Володимира Балуха.
Таке рішення "суддя" Любов Дяченко ухвалила 24 квітня, повідомляє Кримська правозахисна група.
Зазначається, що місцева "прокуратура" просила скасувати попередню постанову того ж "Верховного суду", яким Балуху врахували час його домашнього арешту як частину присудженого терміну в колонії.
Російські правоохоронці просили перерахувати термін ув'язнення і для цього передати справу на новий апеляційний розгляд.
Однак, за словами адвоката, "суддя" оголосила "абсолютно несподіване і таке, що суперечить російському законодавству, рішення".
"Вона ухвалила рішення про погіршення становища активіста, а саме, постановила не зараховувати час, проведений ним у СІЗО, як день за півтора", – кажуть правозахисники.
За їхніми словами, російське законодавство чітко говорить, що час тримання особи під вартою зараховується в строк позбавлення волі з розрахунку один день за півтора дня відбування покарання у виправній колонії загального режиму.
"Суддя вирішила вважати цей термін як день за день, а значить, тим самим продовжуючи час знаходження в колонії. Більш того, суддя ухвалила це рішення, навіть не відправляючи справу в апеляцію, як того просив прокурор", – зазначають активісти.
Сам Балух брав участь у засіданні "суду" відеозв'язком.
За словами захисника, він виглядав дуже виснаженим і був вкрай обурений рішенням.
Мотивація "суду" буде зрозуміла, коли адвокат отримає на руки рішення.
Правозахисники називають його грубою помилкою. Якщо її не виправлять, захист оскаржуватиме рішення.
Нагадаємо:
- ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
- Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: через прапор України, який майорів на подвір'ї його дому.
- Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.
- У січні 2018 року його засудили до 3 років і 5 місяців.
- 5 липня 2018 року Балуха також визнали винним у нібито побитті начальника ізолятору тимчасового тримання та засудили до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.
- У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок Балуху та скоротив термін на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
- У березні 2019 року політв'язня перевели до колонії у Тверській області РФ.