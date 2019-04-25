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"Суд" увеличил срок политзаключенному Балуху, поступив жестче, чем хотел прокурор

Четверг, 25 апреля 2019, 14:35

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма принял решение, которое продлевает время нахождение в колонии политзаключенного Владимириа Балуха.

Такое решение "судья" Любовь Дяченко приняла 24 апреля, сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что местная "прокуратура" просила отменить предыдущее постановление того же "Верховного суда", которым Балуху учли время его домашнего ареста как часть присужденного срока в колонии.

Российские правоохранители просили пересчитать срок заключения и для этого передать дело на новое апелляционное рассмотрение.

Однако, по словам адвоката, "судья" огласила "совершенно неожиданное и противоречащее российскому законодательству решение".

"Она приняла решение об ухудшении положения активиста, а именно, постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора", – говорят правозащитники.

По их словам, российское законодательство четко говорит, что время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

"Судья решила считать этот срок как день за день, а значит, тем самым продлевая время нахождения в колонии. Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор", – отмечают активисты.

Сам Балух принимал участие в заседании "суда" по видеосвязи.

По словам защитника, он выглядел очень изможденным и был крайне возмущен решением.

Мотивация "суда" будет понятна, когда адвокат получит на руки решение.

Правозащитники называют его грубой ошибкой. Если ее не исправят, защита будет обжаловать решение.

Напомним:

  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.
  • В января 2018 года его приговорили к 3 годам и 5 месяцам.
  • 5 июля 2018 года Балуха также признали виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор Балуху и сократил срок на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • В марте 2019 года политзаключенного перевели в колонию в Тверской области РФ.

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