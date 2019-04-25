Льовочкін заявив про готовність миритися з Ахметовим

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Четвер, 25 квітня 2019, 15:29

Народний депутат Сергій Льовочкін каже, що він прихильник об'єднання з групою олігарха Ріната Ахметова й "ідеологічних протиріч" у них немає.

Про це один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

"Філософськи я прихильник об'єднання, оскільки в його групі (Ахметова - УП) люди, які поділяють нашу ідеологію і позиції в питаннях війни і миру, невтручання в справи церкви, права говорити і чути рідною мовою. У нас немає ідеологічних протиріч. Всі суперечності, які були, пов'язані з тим, що їхня група підтримувала президента Порошенка", - каже він.

Водночас, за словами Льовочкіна, наразі жодних переговорів про об'єднання він з Ахметовим не веде.

Також депутат заперечив, що в нього є конфлікт з Віктором Медведчуком.

На його думку, Медведчук виконує чотири ролі: посла України в Росії, посла Росії в Україні, особистого парламентера президентів і учасника переговорної групи в Мінську.

"Він здатний вирішувати багато питань двосторонніх відносин. Це ресурс, який має велике значення. Ми сьогодні разом будуємо потужну партію, здатну щось змінити на краще. Подивимося, що з цього вийде", - зазначив Льовочкін.

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Нагадаємо:

  • На початку листопада 2018 року група Фірташа-Льовочкіна об'єдналися з Медведчуком-Рабіновичем, створивши "Опозиційну платформу - За життя". Представники Ахметова лишилися в "Опозиційному блоці".
  • Мета нової групи – спільна участь у президентських і парламентських виборах.

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Теми: Льовочкін Ахметов
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