Лёвочкин заявил о готовности мириться с Ахметовым

Народный депутат Сергей Лёвочкин говорит, что он сторонник объединения с группой олигарха Рината Ахметова и "идеологических противоречий" у них нет.

Об этом один из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Сергей Лёвочкин рассказал в интервью для РБК-Украина.

https://daily.rbc.ua/ukr/show/sergey-levochkin-zelenskiy-skoree-vsego-obrechen-1556149141.html

"Философски я сторонник объединения, поскольку в его группе (Ахметова - УП) люди, которые разделяют нашу идеологию и позиции в вопросах войны и мира, невмешательства в дела церкви, права говорить и слышать на родном языке. У нас нет идеологических противоречий. Все противоречия, которые были, связаны с тем, что их группа поддерживала президента Порошенко", - говорит он.

Однако, по словам Лёвочкина, пока никаких переговоров об объединении он с Ахметовым не ведет.

Также депутат отрицает, что у него есть конфликт с Виктором Медведчуком.

По его мнению, Медведчук выполняет четыре роли: посла Украины в России, посла России в Украине, личного переговорщика президентов и участника переговорной группы в Минске.

"Он способен решать многие вопросы двусторонних отношений. Это ресурс, который имеет большое значение. Мы сегодня вместе строим мощную партию, способную что-то изменить к лучшему. Посмотрим, что из этого получится", - отметил Лёвочкин.

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