Активісти заявляють, що відстояли річку Почайна у Києві

Київські активісти відстояли давню річку Почайна від укладання асфальту, дорогу до ТРЦ "Блокбастер" збудують без знищення річища.

Про це повідомили керівник громадської організації "Почайна" Анабелла Моріна та член депутатської групи "Київська команда" у Київраді Костянтин Богатов.

"Рішення знайдено, проектант промалював, інвестор погодив, підрядник пообіцяв! Почайна не буде в бетоні", – написав Богатов у Facebook.

"Люди, що повертають ріки" – Богатов про себе q Анабеллу Моріну

Анабелла Моріна пораділа: "Почайну врятовано. Всі сторони домовилися. Дорога пройде не по руслу, а поруч – на естакаді".

"У Чистий четвер усі разом ми остаточно відстояли Почайну! "Інвестор будівництва дороги не зміг переступити через святу річку і хрест на ній, через історію і дух", – заявила вона.

Хрест освячений у Почайні 20 квітня

"Дякую всім дорогим людям, які люблять і підтримують Почайну! Митрополит Олександр Драбинко, отець Георгій Коваленко, спасибі вам!", – написала Анабелла Моріна.

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