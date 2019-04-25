Активісти заявляють, що відстояли річку Почайна у Києві

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Четвер, 25 квітня 2019, 15:53

Київські активісти відстояли давню річку Почайна від укладання асфальту, дорогу до ТРЦ "Блокбастер" збудують без знищення збереженого на поверхні русла.

Про це повідомили керівник громадської організації "Почайна" Анабелла Моріна й активіст Костянтин Богатов.

"Рішення знайдено, проектант промалював, інвестор погодив, підрядник пообіцяв! Почайна не буде в бетоні", – написав Богатов у Facebook.

"Люди, що повертають ріки" – Богатов про себе q Анабеллу Моріну

Анабелла Моріна пораділа: "Почайну врятовано. Всі сторони домовилися. Дорога пройде не по руслу, а поруч – на естакаді".

"У Чистий четвер усі разом ми остаточно відстояли Почайну! "Інвестор будівництва дороги не зміг переступити через святу річку і хрест на ній, через історію і дух", – заявила вона.

 
Хрест освячений у Почайні 20 квітня

"Дякую всім дорогим людям, які люблять і підтримують Почайну! Митрополит Олександр Драбинко, отець Георгій Коваленко, спасибі вам!", – написала Анабелла Моріна.

Нагадаємо:

  • Почайна – це перший міський проект із ревіталізації історичної водойми Києва.
  • Минулого тижня активісти обурювалися, що гирло річки Почайна закочують в асфальт заради будівництва дороги від ТРЦ "Блокбастер": мовляв, 80 метрів заливають бетоном, а річку поміщають у підземний колектор.
  • 19 квітня – вже після того, як активісти здійняли галас і почали збирати мітинг – роботи будівельників було призупинено: "Знищення русла Почайни зупинено. На вимогу громадськості роботи зі створення бетонного підземного колектора заморожено".
  • Після переговорів бетон із річки пообіцяли демонтувати. Фахівці гідротехніки запропонували варіант проведення міської дороги зі зведенням естакад і мостів.
  • 20 квітня vитрополит Олександр освятив "рятівний Хрест" для Почайни – він стоїть просто у воді в гирлі річки біля Північного моста.
  • У квітні 2016 року заступник міського голови Олександр Спасібко і сам мер Віталій Кличко обіцяли активістам, що дорога по історичній річці не йтиме: буде побудовано естакади й мости – і це було враховано в Детальному плані території Петрівка – Оболонь.
  • У наступні роки активісти самостійно розчистили частину давньої річки Почайна і домоглися перейменування на її честь станції метро, ​​розташованої неподалік (раніше вона називалася "Петрівка").
  • Біля розчищеної річки ентузіасти намалювали мурал, який зображує історію річки у зв'язці з історією Київської Русі й України. ГО "Почайна" проводить там невеликі культурні заходи, Анабелла Моріна робить екскурсії біля муралу.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Київ активісти історія
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