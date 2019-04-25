Активісти заявляють, що відстояли річку Почайна у Києві

Київські активісти відстояли давню річку Почайна від укладання асфальту, дорогу до ТРЦ "Блокбастер" збудують без знищення збереженого на поверхні русла.

Про це повідомили керівник громадської організації "Почайна" Анабелла Моріна й активіст Костянтин Богатов.

"Рішення знайдено, проектант промалював, інвестор погодив, підрядник пообіцяв! Почайна не буде в бетоні", – написав Богатов у Facebook.

"Люди, що повертають ріки" – Богатов про себе q Анабеллу Моріну

Анабелла Моріна пораділа: "Почайну врятовано. Всі сторони домовилися. Дорога пройде не по руслу, а поруч – на естакаді".

"У Чистий четвер усі разом ми остаточно відстояли Почайну! "Інвестор будівництва дороги не зміг переступити через святу річку і хрест на ній, через історію і дух", – заявила вона.

Хрест освячений у Почайні 20 квітня

"Дякую всім дорогим людям, які люблять і підтримують Почайну! Митрополит Олександр Драбинко, отець Георгій Коваленко, спасибі вам!", – написала Анабелла Моріна.

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