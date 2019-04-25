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Активісти заявляють, що відстояли річку Почайна у Києві

Четвер, 25 квітня 2019, 15:53

Київські активісти відстояли давню річку Почайна від укладання асфальту, дорогу до ТРЦ "Блокбастер" збудують без знищення річища.

Про це повідомили керівник громадської організації "Почайна" Анабелла Моріна та член депутатської групи "Київська команда" у Київраді Костянтин Богатов.

"Рішення знайдено, проектант промалював, інвестор погодив, підрядник пообіцяв! Почайна не буде в бетоні", – написав Богатов у Facebook.

"Люди, що повертають ріки" – Богатов про себе q Анабеллу Моріну

Анабелла Моріна пораділа: "Почайну врятовано. Всі сторони домовилися. Дорога пройде не по руслу, а поруч – на естакаді".

"У Чистий четвер усі разом ми остаточно відстояли Почайну! "Інвестор будівництва дороги не зміг переступити через святу річку і хрест на ній, через історію і дух", – заявила вона.

 
Хрест освячений у Почайні 20 квітня

"Дякую всім дорогим людям, які люблять і підтримують Почайну! Митрополит Олександр Драбинко, отець Георгій Коваленко, спасибі вам!", – написала Анабелла Моріна.

Нагадаємо:

  • Почайна – це перший міський проект із ревіталізації історичної водойми Києва.
  • Минулого тижня активісти обурювалися, що гирло річки Почайна закочують в асфальт заради будівництва дороги від ТРЦ "Блокбастер": мовляв, 80 метрів заливають бетоном, а річку поміщають у підземний колектор.
  • 19 квітня – вже після того, як активісти здійняли галас і почали збирати мітинг – роботи будівельників було призупинено: "Знищення русла Почайни зупинено. На вимогу громадськості роботи зі створення бетонного підземного колектора заморожено".
  • Після переговорів бетон із річки пообіцяли демонтувати. Фахівці гідротехніки запропонували варіант проведення міської дороги зі зведенням естакад і мостів.
  • 20 квітня vитрополит Олександр освятив "рятівний Хрест" для Почайни – він стоїть просто у воді в гирлі річки біля Північного моста.
  • У квітні 2016 року заступник міського голови Олександр Спасібко і сам мер Віталій Кличко обіцяли активістам, що дорога по історичній річці не йтиме: буде побудовано естакади й мости – і це було враховано в Детальному плані території Петрівка – Оболонь.
  • У наступні роки активісти самостійно розчистили частину давньої річки Почайна і домоглися перейменування на її честь станції метро, ​​розташованої неподалік (раніше вона називалася "Петрівка").
  • Біля розчищеної річки ентузіасти намалювали мурал, який зображує історію річки у зв'язці з історією Київської Русі й України. ГО "Почайна" проводить там невеликі культурні заходи, Анабелла Моріна робить екскурсії біля муралу.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київактивістиісторіяекологія
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