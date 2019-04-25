Активисты заявляют, что отстояли реку Почайна в Киеве
Киевские активисты отстояли древнюю реку Почайна от укладки асфальта, дорогу к ТРЦ "Блокбастер" построят без уничтожения сохраненного на поверхности русла.
Об этом сообщили руководитель общественной организации "Почайна" Анабелла Морина и активист Константин Богатов.
"Решение найдено, проектант прорисовал, инвестор согласовал, подрядчик пообещал! Почайна не будет в бетоне", – написал Богатов в Facebook.
Анабелла Морина порадовалась: "Почайна спасена. Все стороны договорились. Дорога пройдет не по руслу, а рядом – на эстакаде".
"В Чистый четверг все вместе мы окончательно отстояли Почайну! Инвестор строительства дороги не смог переступить через святую речку и крест на ней, через историю и дух", – заявила она.
"Спасибо всем дорогим людям, которые любят и поддерживают Почайну! Митрополит Олександр Драбинко, отец Георгий Коваленко, спасибо вам!", – написала Анабелла Морина.
Напомним:
- Почайна – это первый городской проект по ревитализации исторического водоема Киева.
- На прошлой неделе активисты возмущались, что устье реки Почайна закатывают в асфальт ради строительства дороги от ТРЦ "Блокбастер": мол, 80 метров заливают бетоном, а реку помещают в подземный коллектор.
- 19 апреля – уже после того, как активисты подняли шум и начали собирать митинг – работы строителей были остановлены: "Уничтожение русла Почайны остановлено. По требованию общественности работы по созданию бетонного подземного коллектора заморожены".
- После переговоров бетон из реки пообещали демонтировать. Специалисты гидротехники предложили вариант проведения городской дороги с возведением эстакад и мостов.
- 20 апреля митрополит Александр освятил "спасительный Крест" для Почайны – он стоит прямо в воде в устье реки у Северного моста.
- В апреле 2016 года заместитель киевского городского главы Александр Спасибко и сам мэр Виталий Кличко обещали активистам, что дорога по исторической реке не пройдет, будут построены эстакады и мосты – и это было учтено в Детальном плане территории Петровка – Оболонь.
- В последующие годы активисты самостоятельно расчистили часть древней реки Почайна и добились переименования в ее честь станции метро, расположенной неподалеку (ранее она называлась "Петровка").
- У расчищенной реки энтузиасты нарисовали мурал, изображающий историю реки в связке с историей Киевской Руси и Украины. ОО "Почайна" проводит там небольшие культурные мероприятия, Анабелла Морина делает экскурсии у мурала.
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