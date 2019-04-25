Активисты заявляют, что отстояли реку Почайна в Киеве  

Киевские активисты отстояли древнюю реку Почайна от укладки асфальта, дорогу к ТРЦ "Блокбастер" построят без уничтожения сохраненного на поверхности русла.

Об этом сообщили руководитель общественной организации "Почайна" Анабелла Морина и активист Константин Богатов.

"Решение найдено, проектант прорисовал, инвестор согласовал, подрядчик пообещал! Почайна не будет в бетоне", – написал Богатов в Facebook.

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Анабелла Морина порадовалась: "Почайна спасена. Все стороны договорились. Дорога пройдет не по руслу, а рядом – на эстакаде".

"В Чистый четверг все вместе мы окончательно отстояли Почайну! Инвестор строительства дороги не смог переступить через святую речку и крест на ней, через историю и дух", – заявила она.

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"Спасибо всем дорогим людям, которые любят и поддерживают Почайну! Митрополит Олександр Драбинко, отец Георгий Коваленко, спасибо вам!", – написала Анабелла Морина.

Напомним: