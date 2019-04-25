Верховний суд відбив атаку на томос

Верховний суд закрив провадження у справі щодо надання томосу про автокефалію Православній церкві України.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Верховний суд закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради України від 19.04.2018 №2410-VIII "Про підтримку звернення президента України до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні", - пояснюють в суді.

Там зазначили, що 25 квітня ВС розглянув справу та дійшов висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції.

Оголошено лише резолютивну частину ухвали. Повний текст ухвали очікується протягом 5 днів.

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