Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд отразил атаку на томос

Четверг, 25 апреля 2019, 16:03
Верховный суд отразил атаку на томос

Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Верховный суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 №2410-VIII "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - объясняют в суде .

Там отметили, что 25 апреля ВС рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции.

Оглашена только резолютивная часть решения. Полный текст постановления ожидается в течение 5 дней.

Читайте также Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии

Напомним:

  • В ноябре 2018 года Верховный суд объединил в одно производство два дела по искам к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления парламента от 19 апреля по поддержке обращения президента к вселенскому патриарху Варфоломея о предоставлении томоса ПЦУ.
  • Иски подали епископ Макаровский УПЦ МП Юрий Харон и религиозная община УПЦ МП в Бердянске Запорожской области.
  • Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины 11 октября 2018 года.

Украинская правда
Темы: церковьтомоссудВерховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
церковь
Зеленский встретился с представителем Вселенского патриархата
За митрополита Павла внесли 33 миллиона залога, он вышел из СИЗО
Кремль разослал "методичку" ко Дню Крещения Руси: о "нацистских сатанистах" и спасителе Путине
Последние новости
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
Все новости...
Реклама: