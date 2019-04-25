Верховный суд отразил атаку на томос

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Четверг, 25 апреля 2019, 16:03

Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Верховный суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 №2410-VIII "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - объясняют в суде .

Там отметили, что 25 апреля ВС рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции.

Оглашена только резолютивная часть решения. Полный текст постановления ожидается в течение 5 дней.

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Напомним:

  • В ноябре 2018 года Верховный суд объединил в одно производство два дела по искам к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления парламента от 19 апреля по поддержке обращения президента к вселенскому патриарху Варфоломея о предоставлении томоса ПЦУ.
  • Иски подали епископ Макаровский УПЦ МП Юрий Харон и религиозная община УПЦ МП в Бердянске Запорожской области.
  • Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины 11 октября 2018 года.

Украинская правда

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Темы: церковь томос суд Верховная Рада законодательство
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