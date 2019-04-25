Верховный суд отразил атаку на томос
Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Верховный суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 №2410-VIII "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - объясняют в суде .
Там отметили, что 25 апреля ВС рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции.
Оглашена только резолютивная часть решения. Полный текст постановления ожидается в течение 5 дней.
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Напомним:
- В ноябре 2018 года Верховный суд объединил в одно производство два дела по искам к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления парламента от 19 апреля по поддержке обращения президента к вселенскому патриарху Варфоломея о предоставлении томоса ПЦУ.
- Иски подали епископ Макаровский УПЦ МП Юрий Харон и религиозная община УПЦ МП в Бердянске Запорожской области.
- Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины 11 октября 2018 года.
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