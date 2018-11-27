Верховний Суд об’єднав два позови УПЦ МП проти томосу

Верховний Суд України об’єднав в одне провадження дві справи за позовами до Верховної Ради про визнання протиправною та скасування постанови парламенту від 19 квітня щодо підтримки звернення президента України до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу Православній церкві в Україні.

Про це повідомляє прес-служба ВС.

Рішення було прийнято у вівторок під час розгляду справи за позовом єпископа Макарівського УПЦ МП Юрія Харона до Верховної Ради.

Таким чином суд задовольнив клопотання представника позивача про об’єднання цієї справи та справи за позовом організації "Релігійна громада Української православної церкви при храмі на ім'я Святителя Миколая Бердянської Єпархії міста Бердянська Запорізької області".

Своє прохання представник позивача мотивував тим, що в цих справах аналогічні вимоги та один і той самий відповідач.

"Об’єднані справи передано на розгляд судді-доповідачу Володимиру Кравчуку, який раніше за інших суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду відкрив провадження у справі № П/9901/801/18. У провадженні Верховного Суду є три позови до Верховної Ради України з аналогічними вимогами від різних позивачів", - додали у прес-службі.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про томос.

Президент Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Заступник глави Адміністрації президента Ростислав Павленко заявив, що 27-29 листопада Святий і Священний Синод Вселенського патріархату затвердить текст томосу, який передадуть обраному предстоятелю автокефальної церкви.

Читайте також Томос для України. Що буде з церквою після отримання автокефалії