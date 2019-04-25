Гладковському через суд хочуть заборонити виїзд на ПМЖ за кордон
Окружний адміністративний суд Києва просять зобов’язати СБУ заборонити Олегу Гладковському, чиє ім’я фігурує в розслідуванні журналістів щодо розкрадань в оборонці, виїжджати на постійне місце проживання до іноземної держави.
Позов до СБУ, адміністрації Держприкордонслужби подав подав народний депутат від "Народного фронту" Євген Дейдей, інформує прес-служба суду.
Зокрема, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Служби безпеки, що полягає у невжитті відносно Гладковського заходів тимчасового обмеження у праві виїзду на постійне місце проживання до іноземної держави після його звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО.
Водночас, позивач просить зобов’язати СБУ у передбаченому законом порядку запровадити щодо нього заходи тимчасового обмеження у праві виїзду на постійне місце проживання строком на 5 років, тобто до 4 березня 2024 року, а також подати до ДПС відповідне доручення.
Окрім цього, Дейдей просить заборонити Адміністрації Державної прикордонної служби вчиняти будь-які дії або бездіяльність пов’язані з пропуском через державний кордон Олега Гладковського до закінчення щодо нього п’ятирічного обмеження виїзду.
У суді вказують, що наразі розглядають питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.
Нагадаємо:
- 25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
- За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.
- 4 березня журналісти оприлюднили ще одну серію розслідування. У ній стверджувалося, що Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі у розмірі 30 тисяч доларів.
- 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
- До скасування статті про незаконне збагачення відносно Євгена Дейдея Національне антикорупційне бюро розслідувало справу про можливе незаконне збагачення на суму 6,2 млн грн (два автомобіля та нерухомість).