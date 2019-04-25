Гладковскому через суд хотят запретить выезд на ПМЖ за границу

Окружной административный суд Киева просят обязать СБУ запретить выезжать на постоянное место жительства в иностранное государство Олегу Гладковскому, чье имя фигурирует в расследовании журналистов относительно хищений в оборонке.

Иск к СБУ, администрации Госпогранслужбы подал подал народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей, сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Службы безопасности, которая заключается в непринятии относительно Гладковского мер временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства в иностранное государство после его освобождения от должности первого заместителя секретаря СНБО.

В то же время, истец просит обязать СБУ в предусмотренном законом порядке применить к нему меры временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства сроком на 5 лет, то есть до 4 марта 2024 года, а также отдать ГПС соответствующее поручение.

Кроме этого, Дейдей просит запретить Администрации Государственной пограничной службы совершать любые действия или бездействие связанные с пропуском через государственную границу Олега Гладковского до окончания к нему пятилетнего ограничения выезда.

В суде указывают, что сейчас рассматривают вопрос об открытии производства по этому иску.

Напомним: