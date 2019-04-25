Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гладковскому через суд хотят запретить выезд на ПМЖ за границу

Четверг, 25 апреля 2019, 16:53

Окружной административный суд Киева просят обязать СБУ запретить выезжать на постоянное место жительства в иностранное государство Олегу Гладковскому, чье имя фигурирует в расследовании журналистов относительно хищений в оборонке.

Иск к СБУ, администрации Госпогранслужбы подал подал народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей, сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Службы безопасности, которая заключается в непринятии относительно Гладковского мер временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства в иностранное государство после его освобождения от должности первого заместителя секретаря СНБО.

В то же время, истец просит обязать СБУ в предусмотренном законом порядке применить к нему меры временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства сроком на 5 лет, то есть до 4 марта 2024 года, а также отдать ГПС соответствующее поручение.

Кроме этого, Дейдей просит запретить Администрации Государственной пограничной службы совершать любые действия или бездействие связанные с пропуском через государственную границу Олега Гладковского до окончания к нему пятилетнего ограничения выезда.

В суде указывают, что сейчас рассматривают вопрос об открытии производства по этому иску.

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 тысяч долларов.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • До отмены статьи о незаконном обогащении относительно Евгений Дейдея Национальное антикоррупционное бюро расследовало дело о возможном незаконном обогащении на сумму 6,2 млн грн (два автомобиля и недвижимость).

Украинская правда
Темы: Гладковский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Гладковский
Гладковский проиграл суд журналистам, разоблачившим коррупцию в оборонке
Суд признал банкротом "Богдан Моторс" Гладковского
Дело Гладовского-младшего не будут рассматривать в Антикоррупционном суде
Последние новости
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
Все новости...
Реклама: