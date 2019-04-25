Гладковскому через суд хотят запретить выезд на ПМЖ за границу

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Четверг, 25 апреля 2019, 16:53

Окружной административный суд Киева просят обязать СБУ запретить выезжать на постоянное место жительства в иностранное государство Олегу Гладковскому, чье имя фигурирует в расследовании журналистов относительно хищений в оборонке.

Иск к СБУ, администрации Госпогранслужбы подал подал народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей, сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Службы безопасности, которая заключается в непринятии относительно Гладковского мер временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства в иностранное государство после его освобождения от должности первого заместителя секретаря СНБО.

В то же время, истец просит обязать СБУ в предусмотренном законом порядке применить к нему меры временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства сроком на 5 лет, то есть до 4 марта 2024 года, а также отдать ГПС соответствующее поручение.

Кроме этого, Дейдей просит запретить Администрации Государственной пограничной службы совершать любые действия или бездействие связанные с пропуском через государственную границу Олега Гладковского до окончания к нему пятилетнего ограничения выезда.

В суде указывают, что сейчас рассматривают вопрос об открытии производства по этому иску.

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 тысяч долларов.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • До отмены статьи о незаконном обогащении относительно Евгений Дейдея Национальное антикоррупционное бюро расследовало дело о возможном незаконном обогащении на сумму 6,2 млн грн (два автомобиля и недвижимость).

Украинская правда

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Темы: Гладковский
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