Рада звернулася до світу з вимогою не визнавати паспорти РФ на Донбасі

Парламентський комітет із закордонних справ розробив звернення до країн світу з вимогою не визнавати законність отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу, а також посилити санкції.

За проект постанови №10259 проголосували 230 нардепів з необхідних 226.

Перед цим виступила голова комітету Ганна Гопко, яка зазначила, що парламент має жорстко оцінити дії Кремля.

За її словами, указ президента РФ про спрощену видачу російських паспортів жителям ОРДЛО порушує міжнародне право і може значно погіршити стан людей, які проживають на окупованих територіях і можуть зазнавати утисків у разі відмови від громадянства РФ.

"А нашим міжнародним партнерам дати чіткий заклик щодо того, скільки ще треба агресивних дій РФ, щоб ви були готові до жорстких дій", - сказала вона і наголосила на необхідності посилення санкцій.

У документі вказується, що проект постанови розроблено з метою засудження протиправних дій керівництва РФ, що порушують державний суверенітет та територіальну цілісність України, засудження міжнародним співтовариством, у тому числі парламентами іноземних держави та міжнародними організаціями, деструктивних та злочинних дій російської влади, посилення, у цьому зв’язку, режиму міжнародних санкцій, спрямованих проти РФ

Перед голосуванням лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що його фракція не буде голосувати за постанову, якщо там будуть згадки про мінські угоди, оскільки ніколи їх не визнавала і вважала зрадницькими.

Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк пообіцяв звернутися до Служби безпеки, з проханням перевірити такі "державницькі" вислови Ляшка.

Спікер Парламенту Андрій Парубій попросив всіх об'єднатися і зазначив, що слова про МІнські угоди у постанові будуть замінені на "міжнародне право" і "міжнародні угоди".

Він додав, що документ підписали майже всі голови фракцій.

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