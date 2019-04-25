Рада обратилась к миру с требованием не признавать паспорта РФ на Донбассе

Парламентский комитет по иностранным делам разработал обращение к странам мира с требованием не признавать законность получения российских паспортов жителями оккупированного Донбасса, а также усилить санкции.

За проект постановления №10259 проголосовали 230 нардепов при необходимых 226.

Перед этим выступила председатель комитета Анна Гопко, которая отметила, что парламент должен жестко оценить действия Кремля.

По ее словам, указ президента РФ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО нарушает международное право и может значительно ухудшить состояние людей, проживающих на оккупированных территориях, которые могут подвергаться гонениям в случае отказа от гражданства РФ.

"А нашим международным партнерам дать четкий призыв о том, сколько еще надо агрессивных действий РФ, чтобы вы были готовы к жестким действиям", - сказала она и подчеркнула необходимость усиления санкций.

В документе указывается, что проект постановления разработан с целью осуждения противоправных действий руководства РФ, нарушающих государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, осуждение международным сообществом, в том числе парламентами иностранных государства и международными организациями, деструктивных и преступных действий российской власти, усиления, в этом связи, режима международных санкций, направленных против РФ

Перед голосованием лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его фракция не будет голосовать за постановление, если там будут упоминания о Минских соглашениях, поскольку никогда их не признавала и считала предательскими.

Председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк пообещал обратиться в Службу безопасности с просьбой проверить такие высказывания Ляшко.

Спикер парламента Андрей Парубий попросил всех объединиться и отметил, что слова о Минских соглашения в постановлении будут заменены на "международное право" и "международные соглашения".

Он добавил, что документ подписали почти все главы фракций.

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Напомним: