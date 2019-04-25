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Рада обратилась к миру с требованием не признавать паспорта РФ на Донбассе

Четверг, 25 апреля 2019, 17:23

Парламентский комитет по иностранным делам разработал обращение к странам мира с требованием не признавать законность получения российских паспортов жителями оккупированного Донбасса, а также усилить санкции.

За проект постановления №10259 проголосовали 230 нардепов при необходимых 226.

Перед этим выступила председатель комитета Анна Гопко, которая отметила, что парламент должен жестко оценить действия Кремля.

По ее словам, указ президента РФ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО нарушает международное право и может значительно ухудшить состояние людей, проживающих на оккупированных территориях, которые могут подвергаться гонениям в случае отказа от гражданства РФ.

"А нашим международным партнерам дать четкий призыв о том, сколько еще надо агрессивных действий РФ, чтобы вы были готовы к жестким действиям", - сказала она и подчеркнула необходимость усиления санкций.

В документе указывается, что проект постановления разработан с целью осуждения противоправных действий руководства РФ, нарушающих государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, осуждение международным сообществом, в том числе парламентами иностранных государства и международными организациями, деструктивных и преступных действий российской власти, усиления, в этом связи, режима международных санкций, направленных против РФ

Перед голосованием лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его фракция не будет голосовать за постановление, если там будут упоминания о Минских соглашениях, поскольку никогда их не признавала и считала предательскими.

Председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк пообещал обратиться в Службу безопасности с просьбой проверить такие высказывания Ляшко.

Спикер парламента Андрей Парубий попросил всех объединиться и отметил, что слова о Минских соглашения в постановлении будут заменены на "международное право" и "международные соглашения".

Он добавил, что документ подписали почти все главы фракций.

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Напомним:

  • 25 апреля вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к народным депутатам с призывом разработать и принять в четверг заявление к международным партнерам и парламентам из-за указа президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях.
  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России - это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.

Яна Миланова, УП

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Темы: Верховная РадаРосcияДонбасспаспорт
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