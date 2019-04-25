Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів

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Четвер, 25 квітня 2019, 18:04

Володимир Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента.

"Зараз відбуваються дуже кумедні речі – перемога є, а повноважень немає, хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я пояснюю: ЦВК затягує офіційне оголошення результатів", - заявив він у своєму відеозверненні у Facebook.

За словами Зеленського, це робиться для того, щоб Верховна Рада могла призначити дату інаугурації після 27 травня і позбавити його можливості розпустити парламент.

"Хоча мені здається, що це несправедливо. Президент, у якого довіра 73%, має, принаймні, право думати про це і має право мати цю можливість", - наголошує він.

"Система боїться! Це значить одне – ми всіх переможемо, усе буде добре, навіть не на 73, а на всі 100%. Всіх зі святом Великоднем!" – додав він.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Зеленський вибори президента 2019 ЦВК
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