Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів

Володимир Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента.

"Зараз відбуваються дуже кумедні речі – перемога є, а повноважень немає, хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я пояснюю: ЦВК затягує офіційне оголошення результатів", - заявив він у своєму відеозверненні у Facebook.

За словами Зеленського, це робиться для того, щоб Верховна Рада могла призначити дату інаугурації після 27 травня і позбавити його можливості розпустити парламент.

"Хоча мені здається, що це несправедливо. Президент, у якого довіра 73%, має, принаймні, право думати про це і має право мати цю можливість", - наголошує він.

"Система боїться! Це значить одне – ми всіх переможемо, усе буде добре, навіть не на 73, а на всі 100%. Всіх зі святом Великоднем!" – додав переможець виборів.

Нагадаємо:

За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.

Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.

22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.

У ЦВК неодноразово казали, що оголосять переможця виборів президента вже після Великодніх свят, можливо, 30 квітня. Вони пояснюють це тим, що потрібен час на підрахунок протоколів з виборчих дільниць і на можливі оскарження результатів у судах.

21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.

Євген Кізілов, УП