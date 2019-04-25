Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов

Владимир Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.

"Сейчас происходят очень забавные вещи - победа есть, а полномочий нет, кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", - заявил он в своем видеообращении в Facebook.

По словам Зеленского, это делается для того, чтобы Верховная Рада могла назначить дату инаугурации после 27 мая и лишить его возможности распустить парламент.

"Хотя мне кажется, что это несправедливо. Президент, у которого доверие 73%, имеет, по крайней мере, право думать об этом и вправе иметь эту возможность", - подчеркивает он.

"Система боится! Это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо, даже не на 73, а на все 100%. Всех с праздником Пасхи!" - добавил он.

Евгений Кизилов, УП