Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов

Владимир Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.

"Сейчас происходят очень забавные вещи - победа есть, а полномочий нет, кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", - заявил он в своем видеообращении в Facebook.

По словам Зеленского, это делается для того, чтобы Верховная Рада могла назначить дату инаугурации после 27 мая и лишить его возможности распустить парламент.

"Хотя мне кажется, что это несправедливо. Президент, у которого доверие 73%, имеет, по крайней мере, право думать об этом и вправе иметь эту возможность", - подчеркивает он.

"Система боится! Это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо, даже не на 73, а на все 100%. Всех с праздником Пасхи!" - добавил победитель выборов.

Напомним:

По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до истечения срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.

Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.

22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.

В ЦИК неоднократно говорили, что объявят победителя виборыв президента уже после Пасхальных праздников, возможно, 30 апреля. Они объясняют это тем, что требуется время на подсчет протоколов с избирательных участков и на возможные обжалования результатов в судах.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко - 24,45%.

Евгений Кизилов, УП