В пенсионном фонде РФ рассказали, как жители ОРДЛО смогут получить российские пенсии
Жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию.
Об этом РБК сообщили в Пенсионном фонде РФ.
"Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке после указа президента России Владимира Путина, смогут получать российские страховые пенсии по старости, но только если переедут на постоянное жительство в Россию", - разъяснили в Пенсионном фонде РФ.
В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина", заявляют в пенсионном фонде РФ.
"Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", - отметили в пенсионном фонде РФ.
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Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
- Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
- В Великобритании заявили, что такие действия России - это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.
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