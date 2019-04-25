В пенсионном фонде РФ рассказали, как жители ОРДЛО смогут получить российские пенсии

Жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию.

Об этом РБК сообщили в Пенсионном фонде РФ.

"Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке после указа президента России Владимира Путина, смогут получать российские страховые пенсии по старости, но только если переедут на постоянное жительство в Россию", - разъяснили в Пенсионном фонде РФ.

В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина", заявляют в пенсионном фонде РФ.

"Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", - отметили в пенсионном фонде РФ.

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Напомним: