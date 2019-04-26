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В ОРЛО відчайдушно готуються до паспортів РФ, залучили "МВС" – РосЗМІ

П'ятниця, 26 квітня 2019, 10:46

Ватажки ОРЛО залучили своє так зване "МВС" для того, щоб максимально спростити охочім отримання російських паспортів.

Про це пише "РИА Новости", посилаючись на ватажка псевдореспубліки Леоніда Пасічника.

За його словами, він доручив створити усі необхідні умови.

"Зі свого боку керівництво республіки на сьогоднішній день робить все можливе для того, щоб процес подачі документів був максимально простим і зручним для наших громадян", - заявив Пасічник.

Він зазначив, що основне навантаження в цьому плані візьме на себе "міністерство внутрішніх справ".

"Вони будуть займатися прийомом документів, перевіркою правильності оформлення поданих документів та доставкою цих документів на територію Російської Федерації", - сказав головний сепаратист.

Він додав, що на допомогу "МВС" будуть направлені підрозділи "міністерства держбезпеки" і "мін'юсту".

Нагадаємо:

  • 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
  • Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОРосіяпаспорт
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