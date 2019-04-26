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В ОРЛО отчаянно готовятся к российским паспортам, привлекли "МВД" – РосСМИ

Пятница, 26 апреля 2019, 10:46

Главари ОРЛО привлекли свое так называемое "МВД" для того, чтобы максимально упростить желающим получение российских паспортов.

Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на главаря псевдореспублики Леонида Пасечника.

По его словам, он поручил создать все необходимые условия.

"Со своей стороны руководство республики на сегодняшний день делает все возможное для того, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным для наших граждан", - заявил Пасечник.

Он отметил, что основную нагрузку в этом плане возьмет на себя "министерство внутренних дел".

"Они будут заниматься приемом документов, проверкой правильности оформления поданных документов и доставкой этой документов на территорию Российской Федерации", - сказал главный сепаратист.

Он добавил, что в помощь "МВД" будут определены подразделения "министерства госбезопасности" и "минюста".

Напомним:

  • 21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
  • Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.

Темы: ОРДЛОРосcияпаспорт
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