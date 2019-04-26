Зеленський і Гройсман провели неформальну зустріч – джерела
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і переможець другого туру виборів президента Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.
Про це "Українській правді" повідомили два незалежні одне від одного джерела.
За даними УП, зустріч Зеленського і Гройсмана нібито відбулася в офісі "Кварталу".
Про що розмовляв майбутній президент із прем‘єром невідомо, але в обох начебто склалося хороше враження одне про одного.
"Він абсолютно нормальна людина", - переказує слова Гройсмана про Зеленського співрозмовник в його оточенні.
Нагадаємо:
- Раніше Гройсман заявив, що залишить команду президента Петра Порошенка і візьме участь у виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.
- Також Гройсман сказав, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати із Зеленським після його інавгурації, а також з іншими гілками влади заради розвитку країни.
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з підрахунками ЦВК, за Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за Петра Порошенка – майже 24,5%.
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