Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – источники

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Пятница, 26 апреля 2019, 11:19

Премьер-министр Украины Владимир Зеленский и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.

Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника.

По данным УП, встреча Зеленского и Гройсмана якобы состоялась в офисе "Квартала".

О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но в обоих вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

"Он абсолютно нормальный человек", - передает слова Гройсмана о Зеленском источник в его окружении.

Напомним:

  • Ранее Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
  • Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 24,5%.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Гройсман выборы президента 2019
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