Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – источники
Пятница, 26 апреля 2019, 11:19
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.
Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника.
По данным УП, встреча Зеленского и Гройсмана якобы состоялась в офисе "Квартала".
О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но в обоих вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге.
"Он абсолютно нормальный человек", - передает слова Гройсмана о Зеленском источник в его окружении.
Напомним:
- Ранее Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
- Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 24,5%.
Украинская правда