СБУ викрила ще 8 найманців ПВК "Вагнера"

Служба безпеки України ідентифікувала особи ще 7 українських найманців і 1 російського у складі так званої "Приватної військової кампанії Вагнера".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Встановлені нові докази вербування найманців із числа громадян України ‒ учасників незаконних збройних формувань на Донбасі та їх переправлення до Сирії кораблями ВМФ РФ для участі у бойових діях у складі позаштатного підрозділу російської військової розвідки ПВК "Вагнера", - розповідають у спецслужбі.

Зокрема, СБУ ідентифікувала особи 8 найманців, яких влітку 2016 року було доставлено в Сирію на великому десантному кораблі "Цезар Куніков" Чорноморського флоту РФ.

"Усі найманці входили до складу ротної тактичної групи "Карпати" ПВК "Вагнера", також відомої як РТГр "Весна", - уточнюють у відомстві.

Зазначається, що встановлена конкретна локація фото найманців ПВК "Вагнера" на борту "Цезаря Кунікова".

№1 - так званий "отаман казачого союзу області війська донського (КСОВД)", 52-річний українець Юрій Сафоненко на прізвисько "Батя".

№2 – "осавул та заступник отамана КСОВД, депутат парламенту ДНР", 43-річний українець Олексій Богданов на прізвисько "Сеня".

За даними СБУ, у 2014 році Сафоненко і Богданов під опікою російських спецслужб сформували у Донецьку свій "казачий союз", основу якого склали представники криміналітету. Протягом 2 років вони під прикриттям російських кураторів тероризували населення Донбасу. На їхньому рахунку чисельні факти зґвалтувань, викрадень і жорстоких катувань, а також вбивств мирних мешканців Донецька.

Зазначається, що через обурення місцевого населення зухвалими злочинами банди російські спецслужби розформували цей "союз", а майже усіх його членів зарахували на посади "стрільців" до ПВК "Вагнера".

№3 – "командир взводу загону КСОВД", стрілок РТГр "Карпати", 47-річний українець Сергій Ященко на прізвисько "Ящер".

№4 – "боєць загону КСОВД", стрілок РТГр "Карпати", 30-річний українець Артем Шепель.

№5 – "боєць загону КСОВД", стрілок РТГр "Карпати", 42-річний українець Євген Майоров на прізвисько "Макар".

№6 – "боєць загону КСОВД", стрілок РТГр "Карпати", 44-річний українець Олег Григор’єв на прізвисько "Гриша".

№7 – стрілок РТГр "Карпати", 24-річний українець Юрій Куліца.

№8 – командир відділення РТГр "Карпати", 39-річний росіянин Юрій Бусигін.

За інформацією СБУ, як мінімум ще двоє найманців зі складу "загону КСОВД", які були особисто причетні до тяжких злочинів цієї банди на Донбасі у 2014-2015 роках, загинули під час одного з перших відряджень "Карпат" до Сирії. Це українці Едуард Приходько на прізвисько "Боцман" і Олександр Кіяшко на прізвисько "Кеша".

Загалом спецслужба вже встановила особи 125 українців, які причетні до терористичної діяльності російських спецслужб у складі ПВК "Вагнера" на території України, Сирії, Центрально-Африканської Республіки та Судану.

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