Служба безопасности Украины идентифицировала личности еще 7 украинских наемников и 1 российского в составе так называемой "Частной военной кампании Вагнера".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлены новые доказательства вербовки наемников из числа граждан Украины - участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе - и их переправки в Сирию кораблями ВМФ РФ для участия в боевых действиях в составе внештатного подразделения российской военной разведки ЧВК "Вагнера", - рассказывают в спецслужбе.

В частности, СБУ идентифицировала личности 8 наемников, которых летом 2016 года доставили в Сирию на большом десантном корабле "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ.

"Все наемники входили в состав ротной тактической группы "Карпаты" ЧВК "Вагнера", также известной как РТГр "Весна", - уточняют в ведомстве.

Отмечается, что установлена ​​конкретная локация фото наемников ЧВК "Вагнера" на борту "Цезаря Куникова".

№1 - так называемый "атаман казачьего союза области войска донского (КСОВД)", 52-летний украинец Юрий Сафоненко по прозвищу "Батя".

№2 - "есаул и заместитель атамана КСОВД, депутат парламента ДНР", 43-летний украинец Алексей Богданов по прозвищу "Сеня".

По данным СБУ, в 2014 году Сафоненко и Богданов под опекой российских спецслужб сформировали в Донецке свой "казачий союз", основу которого составили представители криминалитета. В течение 2 лет они под прикрытием российских кураторов терроризировали население Донбасса. На их счету многочисленные факты изнасилований, похищений и жестоких пыток, а также убийств мирных жителей Донецка.

Отмечается, что из-за возмущения местного населения дерзкими преступлениями банды российские спецслужбы расформировали этот "союз", а почти всех его членов зачислили на должности "стрелков" в ЧВК "Вагнера".

№3 - "командир взвода отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", 47-летний украинец Сергей Ященко по прозвищу "Ящер".

№4 - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", 30-летний украинец Артем Шепель.

№5 - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", 42-летний украинец Евгений Майоров по прозвищу "Макар".

№6 - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", 44-летний украинец Олег Григорьев по прозвищу "Гриша".

№7 - стрелок РТГр "Карпаты", 24-летний украинец Юрий Кулица.

№8 - командир отделения РТГр "Карпаты", 39-летний россиянин Юрий Бусыгин.

По информации СБУ, как минимум еще двое наемников из состава "отряда КСОВД", которые были лично причастны к тяжким преступлениям этой банды на Донбассе в 2014-2015 годах, погибли во время одной из первых командировок "Карпат" в Сирию. Это украинцы Эдуард Приходько по прозвищу "Боцман" и Александр Кияшко по прозвищу "Кеша".

В целом спецслужба уже установила личности 125 Украинская, причастных к террористической деятельности российских спецслужб в составе ЧВК "Вагнера" на территории Украины, Сирии, Центрально-Африканской Республики и Судана.

Напомним: