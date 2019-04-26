Клімкін розповів, від чого буде залежати співпраця із Зеленським

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 13:45

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не виключив можливість обговорення з переможцем президентських виборів Володимиром Зеленським питання спільної роботи, якщо принципи і переконання будуть єдиними.

Про це він сказав журналістам в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене є свої принципи, цінності й переконання. Якщо вони будуть збігатися і буде спільне бажання, то будемо розмовляти. Але від того, що ми робили ці п'ять років - а я особисто вірю в те, що я робив - звичайно, не буду відступати", – сказав Клімкін.

За словами міністра, спільна робота буде залежати від двох речей: обопільного бажання і пріоритетів та шляхів їх досягнення.

При цьому Клімкін передав стороні Зеленського можливість коментувати їхні потенційні зустрічі.

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. Шоумена Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, чинного главу держави Петра Порошенка – 24,45%.
  • 25 квітня Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента.
  • У ЦВК Зеленському відповіли, що мають 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня приймають протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".
  • Зеленський також заявив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися за 2 дні.

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Теми: Зеленський вибори президента 2019 Клімкін
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