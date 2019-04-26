Климкин рассказал, от чего будет зависеть работа с Зеленским

Министр иностранных дел Павел Климкин не исключил возможность обсуждения с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским вопроса совместной работы, если принципы и убеждения будут едиными.

Об этом он сказал журналистам в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня есть свои принципы, ценности и убеждения. Если они будут совпадать и будет совместное желание, то будем разговаривать. Но от того, что мы делали эти пять лет – а я лично верю в то, что я делал – конечно, не буду отступать", – сказал Климкин.



По словам министра, совместная работа будет зависеть от двух вещей: обоюдного желания и приоритетов и путей их достижения.



При этом Климкин передал стороне Зеленского возможность комментировать их потенциальные встречи.

Напомним: