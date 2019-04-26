Климкин рассказал, от чего будет зависеть работа с Зеленским
Министр иностранных дел Павел Климкин не исключил возможность обсуждения с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским вопроса совместной работы, если принципы и убеждения будут едиными.
Об этом он сказал журналистам в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"У меня есть свои принципы, ценности и убеждения. Если они будут совпадать и будет совместное желание, то будем разговаривать. Но от того, что мы делали эти пять лет – а я лично верю в то, что я делал – конечно, не буду отступать", – сказал Климкин.
По словам министра, совместная работа будет зависеть от двух вещей: обоюдного желания и приоритетов и путей их достижения.
При этом Климкин передал стороне Зеленского возможность комментировать их потенциальные встречи.
Напомним:
- 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Ноумена Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45%.
- 25 апреля Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.
- В ЦИК Зеленскому ответили, что имеют 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля принимают протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".
- Зеленский также заявил, что на выходные улетел в Турцию, но обещает вернуться за 2 дня.