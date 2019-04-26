Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин рассказал, от чего будет зависеть работа с Зеленским

Пятница, 26 апреля 2019, 13:45
Климкин рассказал, от чего будет зависеть работа с Зеленским

Министр иностранных дел Павел Климкин не исключил возможность обсуждения с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским вопроса совместной работы, если принципы и убеждения будут едиными.

Об этом он сказал журналистам в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня есть свои принципы, ценности и убеждения. Если они будут совпадать и будет совместное желание, то будем разговаривать. Но от того, что мы делали эти пять лет – а я лично верю в то, что я делал – конечно, не буду отступать", – сказал Климкин.

По словам министра, совместная работа будет зависеть от двух вещей: обоюдного желания и приоритетов и путей их достижения.

При этом Климкин передал стороне Зеленского возможность комментировать их потенциальные встречи.

Напомним:

  • 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Ноумена Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45%.
  • 25 апреля Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.
  • В ЦИК Зеленскому ответили, что имеют 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля принимают протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".
  • Зеленский также заявил, что на выходные улетел в Турцию, но обещает вернуться за 2 дня.

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019Климкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: