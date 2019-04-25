Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЦВК прокоментували звинувачення Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів

Четвер, 25 квітня 2019, 21:08
У ЦВК прокоментували звинувачення Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів
bbc

У Центральній виборчій комісії розповіли, що, згідно з законом, у них є 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня ЦВК приймає протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".

Про це УП розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

"Законом про вибори президента передбачено 10 днів для того, аби ЦВК з дня повторного голосування встановила результат цього голосування. Станом на сьогодні (25 квітня – УП) є четвертий день і ЦВК прийняла майже всі протоколи окружних виборчих комісій. Це така швидкість, порівняно з іншими виборчими кампаніями, яка може бути названою безпрецедентною", - наголосив заступник голови ЦВК.

За його словами, наприклад, вчора, 24 квітня, ЦВК прийняла протоколи понад сотні окружних виборчих комісій.

"Наголошую на тому, що прийняття протоколу - це не просто затвердження, це прийняття протоколу на опрацювання. ЦВК опрацьовує протокол ОВК (Окружна виборча комісія – УП) і тільки під час опрацювання встановлює чи у повній мірі протокол відповідає вимогам чинного законодавства і вона може або прийняти протокол або зобов’язати окружну комісію виготовити уточнений протокол", - пояснив Радченко.

Він сказав, що станом на сьогодні (25 квітня – УП) лише одна ОВК має такий обов’язок і ЦВК відправила на уточнення лише одну ОВК.

"Для порівняння, на першому турі ЦВК відправила на уточнення понад 40 ОВК. Зараз ми маємо поки що тільки одну. Крім того, у ЦВК ще залишилося опрацювати понад 40 протоколів дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу. На четвертий день, як на мене, це достатньо велика швидкість, вона безпрецедентна", - вважає Радченко.

Також він наголосив на хорошій якості документів від ОВК.

"Тут я мушу подякувати ОВК, які у стислі строки дуже швидко встановили результати, належно оформили протоколи ОВК і належно перевірили протоколи дільничних виборчих комісій. Працювала величезна кількість людей, причому половина з них була представниками штабу кандидата Зеленського і приблизно половина від штабу кандидата Порошенка", - зауважив він.

Євген Радченко наголосив, що треба дотримуватися процедур і перевірити достовірність протоколів, бо у разі допущення помилки і якщо протокол ОВК не відповідатиме реальним цифрам, тоді може бути оскарження в суді, що як раз і буде затягуванням оголошення результатів виборів.

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента.
  • За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
  • Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
  • У ЦВК неодноразово казали, що оголосять переможця виборів президента вже після Великодніх свят, можливо, 30 квітня. Вони пояснюють це тим, що потрібен час на підрахунок протоколів з виборчих дільниць і на можливі оскарження результатів у судах.
  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЦВКвибори президента 2019Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: