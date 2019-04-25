У ЦВК прокоментували звинувачення Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів
У Центральній виборчій комісії розповіли, що, згідно з законом, у них є 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня ЦВК приймає протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".
Про це УП розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.
"Законом про вибори президента передбачено 10 днів для того, аби ЦВК з дня повторного голосування встановила результат цього голосування. Станом на сьогодні (25 квітня – УП) є четвертий день і ЦВК прийняла майже всі протоколи окружних виборчих комісій. Це така швидкість, порівняно з іншими виборчими кампаніями, яка може бути названою безпрецедентною", - наголосив заступник голови ЦВК.
За його словами, наприклад, вчора, 24 квітня, ЦВК прийняла протоколи понад сотні окружних виборчих комісій.
"Наголошую на тому, що прийняття протоколу - це не просто затвердження, це прийняття протоколу на опрацювання. ЦВК опрацьовує протокол ОВК (Окружна виборча комісія – УП) і тільки під час опрацювання встановлює чи у повній мірі протокол відповідає вимогам чинного законодавства і вона може або прийняти протокол або зобов’язати окружну комісію виготовити уточнений протокол", - пояснив Радченко.
Він сказав, що станом на сьогодні (25 квітня – УП) лише одна ОВК має такий обов’язок і ЦВК відправила на уточнення лише одну ОВК.
"Для порівняння, на першому турі ЦВК відправила на уточнення понад 40 ОВК. Зараз ми маємо поки що тільки одну. Крім того, у ЦВК ще залишилося опрацювати понад 40 протоколів дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу. На четвертий день, як на мене, це достатньо велика швидкість, вона безпрецедентна", - вважає Радченко.
Також він наголосив на хорошій якості документів від ОВК.
"Тут я мушу подякувати ОВК, які у стислі строки дуже швидко встановили результати, належно оформили протоколи ОВК і належно перевірили протоколи дільничних виборчих комісій. Працювала величезна кількість людей, причому половина з них була представниками штабу кандидата Зеленського і приблизно половина від штабу кандидата Порошенка", - зауважив він.
Євген Радченко наголосив, що треба дотримуватися процедур і перевірити достовірність протоколів, бо у разі допущення помилки і якщо протокол ОВК не відповідатиме реальним цифрам, тоді може бути оскарження в суді, що як раз і буде затягуванням оголошення результатів виборів.
Нагадаємо:
- Володимир Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента.
- За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
- Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
- 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
- У ЦВК неодноразово казали, що оголосять переможця виборів президента вже після Великодніх свят, можливо, 30 квітня. Вони пояснюють це тим, що потрібен час на підрахунок протоколів з виборчих дільниць і на можливі оскарження результатів у судах.
- 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.
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