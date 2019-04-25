У ЦВК прокоментували звинувачення Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів

У Центральній виборчій комісії розповіли, що, згідно з законом, у них є 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня ЦВК приймає протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".

Про це УП розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

"Законом про вибори президента передбачено 10 днів для того, аби ЦВК з дня повторного голосування встановила результат цього голосування. Станом на сьогодні (25 квітня – УП) є четвертий день і ЦВК прийняла майже всі протоколи окружних виборчих комісій. Це така швидкість, порівняно з іншими виборчими кампаніями, яка може бути названою безпрецедентною", - наголосив заступник голови ЦВК.

За його словами, наприклад, вчора, 24 квітня, ЦВК прийняла протоколи понад сотні окружних виборчих комісій.

"Наголошую на тому, що прийняття протоколу - це не просто затвердження, це прийняття протоколу на опрацювання. ЦВК опрацьовує протокол ОВК (Окружна виборча комісія – УП) і тільки під час опрацювання встановлює чи у повній мірі протокол відповідає вимогам чинного законодавства і вона може або прийняти протокол або зобов’язати окружну комісію виготовити уточнений протокол", - пояснив Радченко.

Він сказав, що станом на сьогодні (25 квітня – УП) лише одна ОВК має такий обов’язок і ЦВК відправила на уточнення лише одну ОВК.

"Для порівняння, на першому турі ЦВК відправила на уточнення понад 40 ОВК. Зараз ми маємо поки що тільки одну. Крім того, у ЦВК ще залишилося опрацювати понад 40 протоколів дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу. На четвертий день, як на мене, це достатньо велика швидкість, вона безпрецедентна", - вважає Радченко.

Також він наголосив на хорошій якості документів від ОВК.

"Тут я мушу подякувати ОВК, які у стислі строки дуже швидко встановили результати, належно оформили протоколи ОВК і належно перевірили протоколи дільничних виборчих комісій. Працювала величезна кількість людей, причому половина з них була представниками штабу кандидата Зеленського і приблизно половина від штабу кандидата Порошенка", - зауважив він.

Євген Радченко наголосив, що треба дотримуватися процедур і перевірити достовірність протоколів, бо у разі допущення помилки і якщо протокол ОВК не відповідатиме реальним цифрам, тоді може бути оскарження в суді, що як раз і буде затягуванням оголошення результатів виборів.

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