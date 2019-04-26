Суд у США ув’язнив російську шпигунку Бутіну до 18 місяців

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 18:40

Суд у Вашингтоні засудив росіянку Марію Бутіну, яку звинувачують у шпигунстві на користь Кремля, до 18 місяців в’язниці та депортації до Росії після закінчення відбуття покарання.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Російська активістка, яка виступала за вільне носіння зброї була засуджена до 18 місяців у федеральному суді у Вашингтоні за те, що не зареєструвалася як іноземний агент", - пише видання.

Американські прокурори просили саме 18 місяців тюрми для Бутіної.

"30-річна Бутіна звернулася з проханням винести їй рішення про ув’язнення з подальшою депортацією після того, як погодилась співпрацювати із американськими прокурорами. У грудні вона визнала себе винною у змові з вищим російським чиновником для доступу до Національної стрілецької асоціації та консервативних політичних кіл США для Кремля з 2015 року, поки вона не була арештована і затримана в липні", - зазначає WP.

Видання зауважує, що Бутіна стала першою російською громадянкою, засудженою за те, що намагалась вплинути на американську політику напередодні президентських виборів США 2016 року.

Нагадаємо:

  • Марію Бутіну затримали 15 липня 2018 року у Вашингтоні за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
  • Росіянці висунули ще одне звинувачення в тому, що вона намагалася налагодити зв'язки з "американською організацією, яка бореться за посилення прав на володіння зброєю з метою просування інтересів Російської Федерації". Вона визнала провину.
  • У 2014 році Бутіна агітувала мешканців українського Донбасу за створення т.зв. "Новоросії".

Марія Думанська, УП

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Теми: США суд Росія шпигунство
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