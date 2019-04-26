Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в США приговорил российскую шпионку Бутину до 18 месяцев

Пятница, 26 апреля 2019, 18:40

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в шпионаже в пользу Кремля, к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после окончания отбывания наказания.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Российская активистка, выступавшая за свободное ношение оружия была приговорена к 18 месяцам в федеральном суде в Вашингтоне за то, что не зарегистрировалось как иностранный агент", - пишет издание.

Американские прокуроры просили именно 18 месяцев тюрьмы для Бутиной.

"30-летняя Бутина обратилась с просьбой вынести ей решение о заключении с последующей депортацией после того, как согласилась сотрудничать с американскими прокурорами. В декабре она признала себя виновной в сговоре с высшим российским чиновником для доступа к Национальной стрелковой ассоциации и консервативным политическим кругам США для Кремля с 2015 года, пока она не была арестована и задержана в июле", - отмечает WP.

Издание пишет, что Бутина стала первой российской гражданкой, осужденным за то, что пыталась повлиять на американскую политику накануне президентских выборов США 2016 года.

Напомним:

  • Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.
  • Россиянке выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием с целью продвижения интересов Российской Федерации". Она признала вину.
  • В 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".

Мария Думанская, УП
Темы: СШАсудРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
США
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: