Суд в США приговорил российскую шпионку Бутину до 18 месяцев

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в шпионаже в пользу Кремля, к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после окончания отбывания наказания.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Российская активистка, выступавшая за свободное ношение оружия была приговорена к 18 месяцам в федеральном суде в Вашингтоне за то, что не зарегистрировалось как иностранный агент", - пишет издание.

Американские прокуроры просили именно 18 месяцев тюрьмы для Бутиной.

"30-летняя Бутина обратилась с просьбой вынести ей решение о заключении с последующей депортацией после того, как согласилась сотрудничать с американскими прокурорами. В декабре она признала себя виновной в сговоре с высшим российским чиновником для доступа к Национальной стрелковой ассоциации и консервативным политическим кругам США для Кремля с 2015 года, пока она не была арестована и задержана в июле", - отмечает WP.

Издание пишет, что Бутина стала первой российской гражданкой, осужденным за то, что пыталась повлиять на американскую политику накануне президентских выборов США 2016 года.

Напомним: