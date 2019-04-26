Вибух на шахті в ОРЛО: кількість загиблих зросла до 6 - представник омбудсмена

Рятувальники знайшли шосте тіло на шахті "Східкарбон" в Юр’ївці на окупованій Луганщині.

Про це "Громадському" повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"На сьогодні мені відомо, що на поверхню підняли тіла п’ятьох загиблих, а загалом знайшли шість тіл. Зараз тривають гірничо-рятувальні роботи", — сказав він. Таким чином, під завалами залишаються 11 людей.

За словами Лисянського, на шахті вибухнув газ метан.

"Він призвів до викиду вугілля та породи, що заблокувало гірників. За моєю інформацією, до епіцентру вибуху ще рятувальники не добралися. Була порушена техніка безпеки — не проводилися роботи, щоби не було скупчення газу метану. Це дуже затратні роботи, таким чином, власник шахти мав переключати людей з видобутку вугілля на ось такі роботи, а власникам шахт це не завжди вигідно, бо коли шахтарі видобувають вугілля — це їхні гроші, а коли вони займаються охороною праці, то звісно видобутку вугілля менше", — пояснив представник омбудсмена.

Нагадаємо: