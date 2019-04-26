Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв на шахте в ОРЛО: число погибших возросло до 6 - представитель омбудсмена

Пятница, 26 апреля 2019, 20:50

Спасатели нашли шестое тело на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке на оккупированной Луганщине.

Об этом "Громадському" сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"На сегодняшний день мне известно, что на поверхность подняли тела пятерых погибших, а в целом нашли шесть тел. Сейчас ведутся горно-спасательные работы", - сказал он.

Таким образом, под завалами остаются 11 человек.

По словам Лисянского, на шахте взорвался газ метан.

"Он привел к выбросу угля и породы, что заблокировало горняков. По моей информации, к эпицентру взрыва еще спасатели не добрались. Была нарушена техника безопасности - не проводились работы, чтобы не было скопления газа метана. Это очень затратные работы, таким образом, владелец шахты должен переключать людей по добыче угля на вот такие работы, а владельцам шахт это не всегда выгодно, потому что когда шахтеры добывают уголь - это их деньги, а когда они занимаются охраной труда, то конечно добычи угля меньше", - пояснил представитель омбудсмена.

Напомним:

  • 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался метан.
  • С 2014 года шахта прекратила работать, но в январе 2018 года она возобновила работу.

Темы: ОРДЛОшахты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: