Взрыв на шахте в ОРЛО: число погибших возросло до 6 - представитель омбудсмена

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Пятница, 26 апреля 2019, 20:50

Спасатели нашли шестое тело на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке на оккупированной Луганщине.

Об этом "Громадському" сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"На сегодняшний день мне известно, что на поверхность подняли тела пятерых погибших, а в целом нашли шесть тел. Сейчас ведутся горно-спасательные работы", - сказал он.

Таким образом, под завалами остаются 11 человек.

По словам Лисянского, на шахте взорвался газ метан.

"Он привел к выбросу угля и породы, что заблокировало горняков. По моей информации, к эпицентру взрыва еще спасатели не добрались. Была нарушена техника безопасности - не проводились работы, чтобы не было скопления газа метана. Это очень затратные работы, таким образом, владелец шахты должен переключать людей по добыче угля на вот такие работы, а владельцам шахт это не всегда выгодно, потому что когда шахтеры добывают уголь - это их деньги, а когда они занимаются охраной труда, то конечно добычи угля меньше", - пояснил представитель омбудсмена.

Напомним:

  • 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался метан.
  • С 2014 года шахта прекратила работать, но в январе 2018 года она возобновила работу.

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Темы: ОРДЛО шахты
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