Разумков: Пропозиції РФ можуть привести до миру, але жодному патріоту такий шлях неприйнятний

Спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що методу, як завтра закінчити війну, немає ні у кого, але є розуміння, що для цього робити.

Про це Разумков заявив в ефірі ток-шоу "Голос народу" на "112 Україна".

"На жаль, методу, як завтра закінчити війну, немає ні у кого. Але є розуміння, як потрібно йти для того, щоб цей мир настав. І мир має настати на умовах України. Якщо піти за принципом і тими пропозиціями, які лунають від Росії, то можна було б, напевно, прийти до цього миру, але я думаю, що ні одному патріотові цієї країни такий шлях неприйнятний", - заявив Разумков.

Він повторив, що путінський указ про спрощення видачі паспортів РФ жителям окупованого Донбасу є фактичним зізнанням Росії.

"Фактично, це визнання РФ. Якщо по Криму вони говорили, що окупували його, вони цю анексію називають поверненням на батьківщину, то на сьогоднішній момент процедурою зі спрощенням процедури отримання російського громадянства вони підтверджують, що вони є країною-агресором в даному процесі", - заявив Разумков.

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