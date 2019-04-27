Разумков: Предложения РФ могут привести к миру, но ни одному патриоту такой путь неприемлем

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого, но есть понимание, что для этого делать.

Об этом Разумков заявил в эфире ток-шоу "Голос народа" на "112 Украина".

"К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины. Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", - заявил Разумков.

Он повторил, что путинский указ об упрощении выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса является фактическим признанием России.

"Фактически, это признание РФ. Если по Крыму они говорили, что оккупировали его, они эту аннексию называют возвратом на родину, то на сегодняшний момент процедурой с упрощением процедуры получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе", - заявил Разумков.

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Напомним: