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Голова КС про лист щодо його відставки: Нормальний робочий процес

Субота, 27 квітня 2019, 09:10

Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук вважає "нормальним робочим процесом" листи суддів КС із критикою на його адресу.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, коментуючи лист, оприлюднений трьома суддями КСУ, в якому вони вимагали відставки Шевчука.

За словами голови КС, автори листа не вперше критикували його роботу.

"Ці колеги постійно пишуть листи вже п’ять років, попереднім головам суду, мені. Там є певна критика, певні, на їхній погляд, порушення, але з цим ми розберемося всередині", – сказав Шевчук.

За його словами, "це нормальний робочий процес, коли голова суду має реагувати на певну критику колег".

"Я просто здивований, що ця критика вийшла назовні. У нас є свої методи і свої способи. Треба чути один одного, допомагати один одному, бо ми один орган, і на нас дуже уважно дивиться суспільство", – вважає голова КСУ.

Він додав, що давав пояснення з приводу звинувачень суддів.

Нагадаємо:

  • У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.
  • Шевчук очолює КСУ з лютого 2018 року.

Українська правда

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Теми: КС
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