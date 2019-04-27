Глава КС о письме насчет его отставки: Нормальный рабочий процесс

Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук считает "нормальным рабочим процессом" письма судей КС с критикой в ​​его адрес.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, комментируя письмо, обнародованное тремя судьями КСУ, в котором они требовали отставки Шевчука.

По словам председателя КС, авторы письма не впервые критиковали его работу.

"Эти коллеги постоянно пишут письма уже пять лет, предыдущим главам суда, мне. Там есть определенная критика, определенные, на их взгляд, нарушения, но с этим мы разберемся внутри", - сказал Шевчук.

По его словам, "это нормальный рабочий процесс, когда председатель суда должен реагировать на определенную критику коллег".

"Я просто удивлен, что эта критика вышла наружу. У нас есть свои методы и свои способы. Надо слышать друг друга, помогать друг другу, потому что мы один орган, и на нас очень внимательно смотрит общество", - считает председатель КСУ.

Он добавил, что давал объяснения по поводу обвинений судей.

Напомним: