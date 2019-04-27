МЗС працює над санкціями проти РФ через роздачу паспортів в ОРДЛО
Українські дипломати працюють над посиленням міжнародного тиску на Росію через рішення про видачу паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", пише Громадське.
"Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на РФ, а також підготовкою додаткових українських санкцій проти Росії: секторальних та економічних", — сказав він.
Глава МЗС наголосив, що Україна буде наполягати на запровадження секторальних чи економічних міжнародних санкцій проти Москви, а не персональних, як це було після агресії Росії проти українських моряків.
Клімкін припустив, що під санкції можуть попасти "люди та компанії, які становлять основу кремлівського режиму".
"Є певні креативні ідеї, які я озвучувати поки не буду", — сказав він.
Читайте також: "Початок анексії, удар по Зеленському чи пошук мігрантів: що стоїть за рішенням Путіна щодо Донбасу".
Нагадаємо:
- 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
- Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
- Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.
- У Великій Британії заявили, що такі дії Росії - це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.