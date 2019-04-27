МЗС працює над санкціями проти РФ через роздачу паспортів в ОРДЛО

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Субота, 27 квітня 2019, 00:39

Українські дипломати працюють над посиленням міжнародного тиску на Росію через рішення про видачу паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", пише Громадське.

"Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на РФ, а також підготовкою додаткових українських санкцій проти Росії: секторальних та економічних", — сказав він.

Глава МЗС наголосив, що Україна буде наполягати на запровадження секторальних чи економічних міжнародних санкцій проти Москви, а не персональних, як це було після агресії Росії проти українських моряків.

Клімкін припустив, що під санкції можуть попасти "люди та компанії, які становлять основу кремлівського режиму".

"Є певні креативні ідеї, які я озвучувати поки не буду", — сказав він.

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Нагадаємо:

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
  • Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.
  • У Великій Британії заявили, що такі дії Росії - це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.

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Теми: санкції Росія ОРДЛО паспорт громадянство
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