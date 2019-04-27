МЗС працює над санкціями проти РФ через роздачу паспортів в ОРДЛО

Українські дипломати працюють над посиленням міжнародного тиску на Росію через рішення про видачу паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", пише Громадське.

"Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на РФ, а також підготовкою додаткових українських санкцій проти Росії: секторальних та економічних", — сказав він.

Глава МЗС наголосив, що Україна буде наполягати на запровадження секторальних чи економічних міжнародних санкцій проти Москви, а не персональних, як це було після агресії Росії проти українських моряків.

Клімкін припустив, що під санкції можуть попасти "люди та компанії, які становлять основу кремлівського режиму".

"Є певні креативні ідеї, які я озвучувати поки не буду", — сказав він.

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