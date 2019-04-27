Філарет: Ми вибачаємо Зеленському за "термос"

Православна церква України вибачила переможцю президентських виборів Володимиру Зеленському жарт про "термос".

Про це заявив почесний патріарх ПЦУ Філарет в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися більше 25 років, "термосом". Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом"", - зазначив він.

"Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємося", - додав Філарет.

Він також прокоментував слова з виступу Зеленського під час дебатів про те, що томос – "це перемога насамперед Філарета, який боровся за українську церкву", ще до того, як Петро Порошенко став президентом.

"Якби не було Київського патріархату, який я створив разом з народом православним, з архієреями, з духовенством, то могла би мова йти про томос, якби церкви не було? Ясно, що не було б. І тому заслуга в тому, що ми отримали томос, насамперед тих, хто побудував церкву. Але не треба применшувати і значення президента. Тому що церква була, і президенти попередні зверталися до Вселенського патріарха, але томосу не було. Тому звичайно, що є заслуга і президента Порошенка", – сказав Філарет.

Відповідаючи на питання про те, чи буде Зеленський на посаді президента підтримувати курс на розвиток Православної церкви України, Філарет підкреслив, що "це залежить не від президента".

"Це залежить від церкви, від єпископату, від духовенства і від народу. Не треба думати, що Київський патріархат створили президенти", - сказав він, навівши приклад, що президент-втікач Віктор Янукович був проти Київського патріархату, але не зміг його подолати.

"І тому це не залежить від президента, як він буде ставитися до церкви. Якщо буде ставитися добре, ми будемо дякувати, що він добре ставиться до церкви. Але якщо навіть й буде ставитися негативно, чого ми не передбачаємо, то церква існувати все одно буде", - сказав патріарх.

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