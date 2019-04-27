Филарет: Мы прощаем Зеленского за "термос"

Православная церковь Украины простила победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому шутку о "термосе".

Об этом заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью Радио Свобода.

"Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, "термосом". Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви - томос, который имеет для нас большое значение, называть его "термосом"", - отметил он.

"Но мы прощаем новоизбранному президенту за эти слова и не обижаемся", - добавил Филарет.

Он также прокомментировал слова из выступления Зеленского во время дебатов о том, что томос - "это победа прежде всего Филарета, который боролся за украинскую церковь", еще до того, как Петр Порошенко стал президентом.

"Если бы не было Киевского патриархата, который я создал вместе с народом православным, с архиереями, с духовенством, то могла бы речь идти о томосе, если бы церкви не было? Ясно, что нет. И поэтому заслуга в том, что мы получили томос, прежде всего тех, кто построил церковь. Но не надо преуменьшать и значение президента. Потому что церковь была, и президенты предыдущие обращались к Вселенскому патриарху, но томоса не было. Поэтому конечно, что есть заслуга и президента Порошенко", - сказал Филарет.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Зеленский на посту президента поддерживать курс на развитие Православной церкви Украины Филарет подчеркнул, что "это зависит не от президента".

"Это зависит от церкви, от епископата, от духовенства и от народа. Не надо думать, что Киевский патриархат создали президенты", - сказал он, приведя пример, что беглый президент Виктор Янукович был против Киевского патриархата, но не смог его преодолеть.

"И поэтому это не зависит от президента, как он будет относиться к церкви. Если будет относиться хорошо, мы будем благодарить, что он хорошо относится к церкви. Но если даже и будет относиться негативно, чего мы не предполагаем, то церковь существовать все равно будет", - сказал патриарх.

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