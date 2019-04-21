Порошенко: Наступного місяця я піду з офіса, але не з політики  

Чинний президент і кандидат у президенти Петро Порошенко залишиться у політиці і буде захищати здобутки, досягнуті за роки його президентства.

Про це він заявив на прес-конференції з передвиборчого штабу після оголошення попередніх результатів екзит-полів.

Після обіцянки привітати свого опонента Володимира Зеленського із перемогою, глава держави сказав: "Завтра настане 22 квітня – і нам треба боронити Україну. І нам потрібні спільні зусилля".

"Вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців – і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але я не йду з політики. Я залишаюся в політиці. Буду боротися за Україну", – заявив Порошенко.

"Бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми спільно з вами вибороли в надзвичайно складних умовах. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію – ті принципи, ті цілі, ті рубежі, на які ми вийшли за ці 5 років і які тепер під загрозою", – пояснив він.

5-й президент України пообіцяв: "Наша команда буде захищати курс на членство в Євросоюзі та НАТО. Лише у цій організації ми можемо гарантувати безпеку України, можемо отримати надійний захист від Росії як від країни-агресора".

"Наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного Суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування – а саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це те право, яке виборов мій народ", – заявив Порошенко.

Він продовжив: "Наша команда буде захищати українське військо, українську армію від атак зсередини країни і від спроб применшити історичне значення її подвигу. Бо деякі не розуміють, яку відстань ми пройшли за цих 5 років у забезпеченні оборони держави".

"Наша команда буде захищати українську мову. І справа не тільки в тім, що ми уже зробили: квоти, пісні, фільми, радіо, книги. А якщо наступного тижня Верховна Рада ухвалить закон про мову, я буду щасливий і гордий, що я як президент країни буду змогу його підписати – і точно його підпишу", – заявив Порошенко..

"Наша команда буде захищати Православну церкву України від реваншу. І ми не допустимо цього реваншу. Бо коли ми зняли російське ярмо з Православної церкви України – це ще один міцний фундамент нашої державотворчості, нашої духовності. І, до речі, мИ все ще очікуємо вибачень за "термос", – додав він.

Порошенко пообіцяв захищати стабільність фінансово-банківської системи після повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському і відповідної економічної кризи.

Він також пообіцяв зберегти міжнародну коаліцію на підтримку Україну і боротися за продовження санкцій проти Росії, бо це, на його думку, єдиний механізм для деокупації Донбасу і звільнення Криму.

"Наша команда буде протидіяти планам Кремля сформувати лояльну для себе більшість під час парламентських виборів – і це ще одна причина, чому я маю залишитися в політиці і боронити державу!", – наголосив Порошенко.

"А ще наша команда буде захищати децентралізацію, інклюзивну освіту, нову українську школу, реформу сільської медицини, електронні закупівлі, конкурси на державну службу, енергетичну незалежність нашої держави, енергоефективність", – заявив він..

"Наша команда буде захищати все, що ми зробили за 5 років –і я пишаюся тим, що зробила наша команда, бо наша команда є вся Україна – і вашими зусиллями це вдалося. Якби я не мав вашої підтримки – нічого б не вийшло", – додав Порошенко.

Він пообіцяв: "Новий президент буде мати сильну опозицію, дуже сильну. Але наша країна від цього лише виграє".

Водночас, Порошенко готовий допомогти Зеленському і навіть передати "мережу міжнародної підтримки".

Він також наголосив: "Вибори пройшли чесно… Ми зберегли демократію, право українців обирати собі владу… Ми залишаємося єдиною демократичною країною на пострадянському просторі... Я захистив право українців міняти владу".

"Серед брехливих чуток і брудних пліток, які поширили мої опоненти, про те, що я збирався скасувати вибори, що ми намагаємося перешкоджати їм – я навіть не чекаю вибачень. Господь їм суддя. Я хочу подякувати українцям за вирішення завдань історичного масштабу" – заявив чинний президент.